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Завершились съемки «Подражателя» с Евгенией Крюковой

5 октября
2020 год

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5 октября 2020
В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала Сергея Комарова «Подражатель» с Евгенией Крюковой в главной роли. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании Star Media, которая занималась производством проекта для телеканала «Россия-1».

Завершились съемки «Подражателя» с Евгенией Крюковой
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету в Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности. Тогда Анастасия Перевезенцева (Евгения Крюкова) уничтожила восемь человек, причастных к жестокому убийству ее родителей. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя ее Подражателем. Руководитель следствия Иван Орехов (Евгений Дятлов) вызывает свою ученицу Дарью Бравадину (Полина Филоненко), известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, ведь только она может понять Подражателя.

«Во время съемок мы творчески подходили к процессу: все вместе разбирали сцены, порой даже корректировали сценарий, исходя из нашего видения конечного результата. Уверен, что получится очень яркий проект и зрителю будет интересно разгадывать загадки, которые оставит Подражатель главным героям!» — отметил Евгений Дятлов.

Завершились съемки «Подражателя» с Евгенией Крюковой
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Работа над проектом велась на протяжении двух с половиной месяцев в Санкт-Петербурге и его окраинах. Съемочной локацией стали тюрьма «Кресты», построенная в конце XIX века, судостроительные доки «Кладбище кораблей» в Угольной гавани, часовая башня Петропавловского собора и доходный дом Розенштейна.
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