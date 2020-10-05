Юрий Стоянов запустит машину времени

По сюжету в 1982 году профессор Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов) создаёт машину времени и проводит научный эксперимент, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадёт в эпоху интернета. В наше время жилплощадь делят бизнесмен Сергей (Алексей Макаров), его жена Светлана (Анна Невская) и дочь Кристина (Анастасия Акатова). Новое соседство доставляет героям массу неудобств, ведь наслоение двух времён лишает каждую из семей доступа ко второй половине квартиры. Проблем добавит и внук учёного Паша (Евгений Михеев, Михаил Трухин), прождавший целых 38 лет, чтобы предотвратить одно трагическое событие.
Саундтрек к сериалу записали артисты лейбла Velvet Music — Ёлка и Звонкий, а клип на песню снял продюсер сериала Резо Гигинеишвили. Главную локацию — квартиру учёного — построили в павильоне. В воссоздании её «ретрополовины» поучаствовали все члены съёмочной группы, которые поделились вещами родом из восьмидесятых.
По словам Юрия Стоянова, он бы никогда не отправился путешествовать на машине времени, потому что не хочет ничего менять даже гипотетически. Но от встречи с Чаплиным, будь такая возможность, актёр не отказался бы: «Я знаю о нём всё. Это человек, который вообще создал кино и мой жанр в частности».
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