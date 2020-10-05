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На ММКФ объявили победителей питчинга дебютантов

5 октября
2020 год

Новости кино >>
5 октября 2020
В рамках бизнес-площадки ММКФ подвели итоги ХIV Московского питчинга дебютантов. Победителем в категории «Игровое полнометражное кино» стал проект Ирины Романовой «Наивное искусство», а среди документалистов был выбран «Бездомный с киноаппаратом» Владислава Бахановича и Максима Лукьянца, сообщает пресс-служба фестиваля.

На ММКФ объявили победителей питчинга дебютантов
фото: Пресс-служба ММКФ

В этом году на питчинге впервые появилась номинация для веб-сериалов. В ней победу одержали «Семь демонов сержанта Рябова» режиссера Джулии Сотниковой. Лучшей короткометражкой признали ленту Зураба Джиджилавы «Человек, что опреснил море», а лучшим телесериалом — «Психею» сценаристки Надежды Карповой. В категории Work in progress жюри отметило «Снимок души» Якова Сивченко.

В экспертную комиссию питчинга вошли представители ведущих онлайн-платформ, продюсерских студий, телеканалов, а также журналисты. В их числе — Владимир Грамматиков, Антон Калинкин, Сергей Мирошниченко, Игорь Мишин, Сусанна Альперина и другие.

Для участия в питчинге было прислано 950 заявок, из них отборочная комиссия и экспертный совет включили в шорт-лист 40 проектов в шести категориях. Общий призовой фонд составил три миллиона рублей.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация первого в России веб-кинотеатра Chill, где собраны лучшие короткометражные фильмы и веб-сериалы со всего мира. Генеральный продюсер платформы Антон Калинкин также пообещал, что победитель в номинации веб-сериалы получит возможность участия в международных фестиваля Realist и Berlin Webfest.
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