«Фабрика мелодрам» возвращается на «Dомашний»

13 октября на экраны выходит проект «Одно теплое слово», в котором мужа и жену сыграли Александра Никифорова и Егор Вадов. По сюжету сотрудница службы психологической поддержки Тома помогает людям в трудной ситуации, но ее саму некому поддержать, когда муж отдаляется и находит другую. Тогда девушка нарушает правила и делится своей болью с одним из клиентов. Мелодраму «Пропасть между нами» с Натальей Тереховой, Игорем Ботвиным и Алексеем Матошиным зрители увидят 14 октября. Главная героиня — мать троих детей Надежда — пережила предательство лучшей подруги, измену мужа и даже тюрьму. Но несмотря на все трудности, она решает начать жизнь с чистого листа.
обсуждение >>