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«Фабрика мелодрам» возвращается на «Dомашний»

5 октября
2020 год

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5 октября 2020
«Фабрика мелодрам» возвращается на «Dомашний». Новый сезон премьерных проектов стартует 12 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

«Фабрика мелодрам» возвращается на «Dомашний»
фото: К/ф "Пропасть между нами"

Линейка откроется проектом «Обманутые надежды», где свою первую главную роль исполнила актриса Юлия Шиферштейн. Ее партнерами по съемочной площадке стали Юрий Батурин и Андрей Фролов, который отступил от амплуа благородного героя и воплотил образ негодяя.

13 октября на экраны выходит проект «Одно теплое слово», в котором мужа и жену сыграли Александра Никифорова и Егор Вадов. По сюжету сотрудница службы психологической поддержки Тома помогает людям в трудной ситуации, но ее саму некому поддержать, когда муж отдаляется и находит другую. Тогда девушка нарушает правила и делится своей болью с одним из клиентов. Мелодраму «Пропасть между нами» с Натальей Тереховой, Игорем Ботвиным и Алексеем Матошиным зрители увидят 14 октября. Главная героиня — мать троих детей Надежда — пережила предательство лучшей подруги, измену мужа и даже тюрьму. Но несмотря на все трудности, она решает начать жизнь с чистого листа.

«Фабрика мелодрам» возвращается на «Dомашний»
фото: К/ф "Одно теплое слово"

Картину «Ради жизни» с Максимом Радугиным и Вероникой Делион покажут 15 октября. Лента расскажет историю юной и доверчивой Али, которая влюбляется в успешного мужчину, теряет голову, но оказывается брошенной и беременной. 16 октября завершает первую неделю линейки премьер драма о материнской любви «Ты мой», главные роли в которой исполнили Анастасия Карпенко и Сергей Малюга.
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Юрий БатуринИгорь БотвинЕгор ВадовВероника ДелионАнастасия КарпенкоСергей МалюгаАлексей МатошинАлександра НикифороваМаксим РадугинНаталья ТереховаАндрей Фролов (II)Юлия Шиферштейн
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