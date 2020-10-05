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Стали известны подробности второго сезона «Чумы!»

5 октября
2020 год

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5 октября 2020
Начались съемки второго сезона сериала ivi «Чума!», который будет доступен зрителям онлайн-кинотеатра уже этой осенью, сообщает пресс-служба проекта.

Стали известны подробности второго сезона «Чумы!»
фото: Пресс-служба ivi

В комедии появятся новые актёры и звёзды первого сезона — Алина Алексеева, Кирилл Нагиев, Дмитрий Колчин, Максим Лагашкин, Зоя Бербер и Вячеслав Чепурченко. Производственный процесс возглавила группа продюсеров, в числе которых Давид Кочаров, Тина Канделаки и Сергей Шнуров.

«Глядя на высокую популярность проекта, мы приняли решение продлить «Чуму!» на второй сезон, который будет ещё более резонансным, чем первый. Мы будем ещё быстрее реагировать на общественно-политическую повестку страны. Прежде всего, благодаря новой разработанной технологии съёмок: серии будут выходить практически в формате лайф, то есть фактически на следующий день после съёмок», — рассказывает генпродюсер ivi Давид Кочаров.

Первый сезон проекта побил рекорды по просмотрам на ivi и получил приз за лучший сериал на карантине по версии журнала Glamour. Это комедия о том, как люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума.
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персоны
Алина Алексеева (II)Зоя БерберТина КанделакиДмитрий КолчинДавид КочаровМаксим ЛагашкинКирилл НагиевВячеслав ЧепурченкоСергей Шнуров
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