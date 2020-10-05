Стали известны подробности второго сезона «Чумы!»

«Глядя на высокую популярность проекта, мы приняли решение продлить «Чуму!» на второй сезон, который будет ещё более резонансным, чем первый. Мы будем ещё быстрее реагировать на общественно-политическую повестку страны. Прежде всего, благодаря новой разработанной технологии съёмок: серии будут выходить практически в формате лайф, то есть фактически на следующий день после съёмок», — рассказывает генпродюсер ivi Давид Кочаров.
Первый сезон проекта побил рекорды по просмотрам на ivi и получил приз за лучший сериал на карантине по версии журнала Glamour. Это комедия о том, как люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума.
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