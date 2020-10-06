Любовь на фестивале: Луи Гаррель в роли режиссера-разлучника в новом фильме Вуди Аллена

В сети появился трейлер новой комедии Вуди Аллена
«Фестиваль Рифкина
».
Самый красивый город на берегу солнечной Испании, романтическое настроение и престижный мировой кинофестиваль, сияющий кинозвездами – именно за этим тысячи людей ежегодно отправляются в Сан-Себастьян. Однако для одной супружеской пары магия кино оказывается реальной. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга словно эмоции влюбленных.
Главные роли в ленте исполнили Джина Гершон
, Уоллес Шоун
, Луи Гаррель
, Елена Анайя
, Серхи Лопес
, Кристоф Вальц
, Стив Гуттенберг
, Ричард Кинд
, Дамиэн Чапа
, Андреа Трепат
, Ян Тюаль
, Дуглас МакГрэс
, Ник Девлин
, Лус Киприота
, Ману Фуйола
и другие.
«Фестиваль Рифкина
» стал фильмом открытия Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. В российский прокат картина выйдет 31 декабря
.
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