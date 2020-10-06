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Любовь на фестивале: Луи Гаррель в роли режиссера-разлучника в новом фильме Вуди Аллена

6 октября
2020 год

Новости кино >>
6 октября 2020
В сети появился трейлер новой комедии Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина».


Самый красивый город на берегу солнечной Испании, романтическое настроение и престижный мировой кинофестиваль, сияющий кинозвездами – именно за этим тысячи людей ежегодно отправляются в Сан-Себастьян. Однако для одной супружеской пары магия кино оказывается реальной. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга словно эмоции влюбленных.

Любовь на фестивале: Луи Гаррель в роли режиссера-разлучника в новом фильме Вуди Аллена

Главные роли в ленте исполнили Джина Гершон, Уоллес Шоун, Луи Гаррель, Елена Анайя, Серхи Лопес, Кристоф Вальц, Стив Гуттенберг, Ричард Кинд, Дамиэн Чапа, Андреа Трепат, Ян Тюаль, Дуглас МакГрэс, Ник Девлин, Лус Киприота, Ману Фуйола и другие.

«Фестиваль Рифкина» стал фильмом открытия Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. В российский прокат картина выйдет 31 декабря.
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Фестиваль Рифкина

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Любовь на фестивале: Луи Гаррель в роли режиссера-разлучника в новом фильме Вуди Аллена фотографии
Любовь на фестивале: Луи Гаррель в роли режиссера-разлучника в новом фильме Вуди Аллена фотографии
Любовь на фестивале: Луи Гаррель в роли режиссера-разлучника в новом фильме Вуди Аллена фотографии
Любовь на фестивале: Луи Гаррель в роли режиссера-разлучника в новом фильме Вуди Аллена фотографии
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