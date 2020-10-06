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Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»

6 октября
2020 год

Новости кино >>
6 октября 2020
На Первом канале 12 октября в 21.30 стартует многосерийный детектив Сергея Коротаева «"Мосгаз". Новое дело майора Черкасова ("Катран")» с Андреем Смоляковым и Мариной Александровой в главных ролях. Компанию им составят Максим Аверин, Алёна Бабенко, Виктория Романенко, Риналь Мухаметов, Татьяна Лялина, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Полина Пушкарук, Луиза Мосендз, Сергей Угрюмов, Юрий Тарасов, Вадим Андреев, Владимир Юматов, Сергей Сосновский, Олег Штефанко, Евгения Крюкова, Даниэла Стоянович, Екатерина Климова, Александр Дробитько, Елизавета Зарубина, Денис Бургазлиев, Виталий Коваленко, Даниил Спиваковский, Леван Мсхиладзе, Линда Лапиньш, Анастасия Куимова и другие актёры, уточняет пресс-служба канала.

Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»
фото: пресс-служба Первого канала

Действие сериала разворачивается в 1978 году – спустя год после финала предыдущего сезона «Формула мести». Группа майора Ивана Петровича Черкасова начинает новое расследование: на подмосковной даче убиты молодая картёжница Кира Миллер и её любовник – полковник МВД Потапенко. Выясняется, что незадолго до гибели Кира проиграла четыреста тысяч рублей в подпольном казино – «катране». Чтобы узнать все обстоятельства дела, Черкасов решает посадить за игорный стол Соню Тимофееву. Её задача — втереться в доверие к завсегдатаям катрана и собрать необходимую следствию информацию. В казино Соня знакомится с пианистом Борисом, по прозвищу Музыкант, и хозяйкой катрана – Бэллой. Поначалу Соне везёт в картах, появляется азарт. Она закручивает роман с Музыкантом. Соня не успевает оглянуться, как чересчур увлекается богемной жизнью и погрязает в долгах. Черкасов переживает за свою подопечную. Понимая, что Соня в большой опасности, Иван Петрович ищет способ её спасти.

«Катран» – это седьмой проект из цикла расследований майора Ивана Черкасова в исполнении Андрея Смолякова и его помощницы Сони Тимофеевой, которую играет Марина Александрова. Генеральным продюсером многосерийного фильма производства студии «Русский проект» выступил Денис Евстигнеев, над сценарием работал коллектив авторов – Михаил Зубко, Александр Топурия, Ирина Зуй и автор идеи и сюжета Зоя Кудря, а за визуальную составляющую отвечает оператор Артур Гимпель.

Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»
фото: пресс-служба Первого канала


Поскольку основная часть событий в сериале будет разворачиваться в подпольном казино, специально для съёмок на Мосфильме «открыли» собственный игорный дом. Именно сюда проникает Соня, чтобы работать под прикрытием. Девушка должна стать своей в закрытом мире игроков — валютных спекулянтов, директоров магазинов и их подруг-модниц. Но туда так просто не попасть — для этого девушке нужно кардинально изменить свой стиль и променять форму сотрудницы правоохранительных органов на вечерние платья и шикарные драгоценности.

По словам Марины Александровой, «Соня сильно менялась внешне на протяжении всех сезонов, у неё были разные стрижки: и каре, и чёлки и многое другое. Перед съёмками этого сезона я принесла художницам по гриму и костюму фото актрисы и певицы Джейн Биркин и предложила им сделать Соню похожей на неё, этот образ как раз соответствует эпохе конца 1970-х и начала 1980-х. Вся съёмочная группа сошлась на том, что это удачное решение».

Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»
фото: пресс-служба Первого канала

Майор Черкасов в новом сезоне вновь не изменит своей фирменной шляпе, но зато в личной жизни его ждёт непростой выбор, а все его женщины (их роли исполняют Екатерина Климова, Даниэла Стоянович и Евгения Крюкова) в итоге соберутся вместе за одним столом.

«Что касается характера Черкасова, то ему, конечно, трудно меняться, но обстоятельства жизни заставляют делать выбор и совершать поступки. А вообще я завидую героям второго плана в этом кино, потому что их роли яркие, очень понятные, а я — всё в той же шляпе», — говорит Андрей Смоляков.

Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»
фото: пресс-служба Первого канала

Отношения между героями в группе Черкасова по-прежнему будут местами натянутые, но это не помешает сотрудникам качественно выполнять свою работу и расследовать новое опасное дело.

«Мне кажется, этот проект популярен из-за сочетания детективного и исторического жанров, а ещё подкупает, что основа сюжетов берётся из реальной уголовной практики тех лет, — считает Алексей Бардуков. — Все эти известные истории символизируют эпоху, в которую многие наши зрители жили, и они помнят эту атмосферу, поэтому им интересно наблюдать, как мы эту эпоху "возвращаем" на экраны. Ну и плюс прекрасно подобран актёрский ансамбль... правда, от первоначального состава осталось немного старожилов, но новые герои вписались в эту историю очень органично».

Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»
фото: пресс-служба Первого канала

В целом же в этом сезоне перед героями не раз встанет вопрос нравственного выбора и им придётся выбирать между долгом и чувствами, законом и таким привлекательным миром азартных игр. А «зазывать» в этот мир их будут новые персонажи. Так, Максим Аверин сыграет тапера Бориса по прозвищу Музыкант, Алёна Бабенко — владелицу катрана Бэллу, племянника Бэллы сыграет Риналь Мухаметов, а одну их завсегдатаев казино — роковую Миледи — Виктория Романенко.

«Просто так нельзя сесть за игровой стол — это сложная математика, поэтому я разбирался. Ещё и плюс такая атмосфера создана вокруг нас — очень приятно было влиться в этот коллектив. Я, кстати, смотрел прошлые сезоны как зритель, и вот, наконец, попал на проект как артист», — признался Максим Аверин.

Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»
фото: пресс-служба Первого канала

Режиссёр Сергей Коротаев отмечает, что в характерах главных персонажей произойдут значительные изменения: «Чтобы не раскрывать все секреты, скажу только, что все герои будут много лукавить, врать друг другу, не договаривать. Зрителю будет сложно понять, на чьей стороне правда и какие у кого настоящие мотивы. Именно на этом построена практически вся драматургия, хотя, конечно, центральную сюжетную линию с поисками главного злодея никто не отменял».

Создатели фильма не могли найти документы и фотографии катранов тех лет, над воплощением художественного образа заведения работали художник–постановщик Ираида Шульц вместе с реквизиторами Александром Гельвихом и Ириной Платоновой. Было где развернуться художнику по костюмам Ларисе Лебедевой. «Мы хотели создать контраст между советской "Рюмочной", через которую входили в катран, и роскошной жизнью внутри казино. Винтажный столетний рояль, хрустальные люстры, сукно, дорогое дерево, красивые костюмы. Для этого мы делали цветовой контраст — в "Рюмочной" у нас — это кафель, такой советский белый цвет. А катран сделали благородным с помощью глубокого бордового с добавлением зелёного цвета. Мебель вся старая винтажная, мы использовали фрески, в то время они были эксклюзивным элементом декора. Главное для нас было создание контраста и ощущения иного мира, в который Черкасов сам попадает первый раз», — рассказывает Коротаев.

Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»
фото: пресс-служба Первого канала

Для того, чтобы понять все тонкости игры в покер режиссёр вместе с продюсером, оператором, художником-постановщиком пригласили консультантов — профессиональных игроков в покер и профессиональных шулеров. Неделю в режиссёрской комнате съёмочная группа постигала азы карточной игры. «Профессиональные шулеры нам рассказывали, что такое крапленые карты, какие есть системы знаков, если два человека работают в паре. Потом я попросил, чтобы актёров тоже научили играть в карты — приезжал Максим Аверин, Марина Александрова. Надо было, чтобы ребята могли присвоить себе эту историю и пропустить её через себя», — отметил Сергей Коротаев.

Перед создателями проекта также стояла интересная задача в плане озвучания, ведь воссоздать в кадре атмосферу подпольного казино в СССР — непросто. «Озвучивая персонажей, мы пытались сформировать концепцию того, как будет звучать атмосфера казино. Были разные идеи, мы даже планировали поставить в студии речевого озвучивания стол, раздать людям карты, чтобы прямо здесь актёры-эпизодники играли в покер, а мы бы в это время записывали их фоновые реплики», — рассказал режиссёр.

Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»
фото: пресс-служба Первого канала

По словам режиссёра, седьмой сезон, в отличие от предыдущего, будет более масштабным. Помимо казино будет много локаций. Если события «Формулы мести» происходили, в основном, в рамках одного подъезда, то в «Катране» будет много локаций: подпольное казино, рыбная ферма, провинциальный город и другие. «Сохранившуюся с 70-х годов настоящую рыбную ферму снимали в Тверской области. После съёмок она вскоре закрылась на реконструкцию. Там были огромные осётры, неожиданно аутентичная картинка получилась. А одну из ключевых сцен — с погоней и перестрелкой — сняли в Подольском лесничестве рядом с Большим Чулпановским прудом», — вспоминает Сергей Коротаев.
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