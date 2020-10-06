Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»

Действие сериала разворачивается в 1978 году – спустя год после финала предыдущего сезона «Формула мести». Группа майора Ивана Петровича Черкасова начинает новое расследование: на подмосковной даче убиты молодая картёжница Кира Миллер и её любовник – полковник МВД Потапенко. Выясняется, что незадолго до гибели Кира проиграла четыреста тысяч рублей в подпольном казино – «катране». Чтобы узнать все обстоятельства дела, Черкасов решает посадить за игорный стол Соню Тимофееву. Её задача — втереться в доверие к завсегдатаям катрана и собрать необходимую следствию информацию. В казино Соня знакомится с пианистом Борисом, по прозвищу Музыкант, и хозяйкой катрана – Бэллой. Поначалу Соне везёт в картах, появляется азарт. Она закручивает роман с Музыкантом. Соня не успевает оглянуться, как чересчур увлекается богемной жизнью и погрязает в долгах. Черкасов переживает за свою подопечную. Понимая, что Соня в большой опасности, Иван Петрович ищет способ её спасти.
«Катран» – это седьмой проект из цикла расследований майора Ивана Черкасова в исполнении Андрея Смолякова и его помощницы Сони Тимофеевой, которую играет Марина Александрова. Генеральным продюсером многосерийного фильма производства студии «Русский проект» выступил Денис Евстигнеев, над сценарием работал коллектив авторов – Михаил Зубко, Александр Топурия, Ирина Зуй и автор идеи и сюжета Зоя Кудря, а за визуальную составляющую отвечает оператор Артур Гимпель.
фото: пресс-служба Первого канала
Поскольку основная часть событий в сериале будет разворачиваться в подпольном казино, специально для съёмок на Мосфильме «открыли» собственный игорный дом. Именно сюда проникает Соня, чтобы работать под прикрытием. Девушка должна стать своей в закрытом мире игроков — валютных спекулянтов, директоров магазинов и их подруг-модниц. Но туда так просто не попасть — для этого девушке нужно кардинально изменить свой стиль и променять форму сотрудницы правоохранительных органов на вечерние платья и шикарные драгоценности.
По словам Марины Александровой, «Соня сильно менялась внешне на протяжении всех сезонов, у неё были разные стрижки: и каре, и чёлки и многое другое. Перед съёмками этого сезона я принесла художницам по гриму и костюму фото актрисы и певицы Джейн Биркин и предложила им сделать Соню похожей на неё, этот образ как раз соответствует эпохе конца 1970-х и начала 1980-х. Вся съёмочная группа сошлась на том, что это удачное решение».
фото: пресс-служба Первого канала
Майор Черкасов в новом сезоне вновь не изменит своей фирменной шляпе, но зато в личной жизни его ждёт непростой выбор, а все его женщины (их роли исполняют Екатерина Климова, Даниэла Стоянович и Евгения Крюкова) в итоге соберутся вместе за одним столом.
«Что касается характера Черкасова, то ему, конечно, трудно меняться, но обстоятельства жизни заставляют делать выбор и совершать поступки. А вообще я завидую героям второго плана в этом кино, потому что их роли яркие, очень понятные, а я — всё в той же шляпе», — говорит Андрей Смоляков.
фото: пресс-служба Первого канала
Отношения между героями в группе Черкасова по-прежнему будут местами натянутые, но это не помешает сотрудникам качественно выполнять свою работу и расследовать новое опасное дело.
«Мне кажется, этот проект популярен из-за сочетания детективного и исторического жанров, а ещё подкупает, что основа сюжетов берётся из реальной уголовной практики тех лет, — считает Алексей Бардуков. — Все эти известные истории символизируют эпоху, в которую многие наши зрители жили, и они помнят эту атмосферу, поэтому им интересно наблюдать, как мы эту эпоху "возвращаем" на экраны. Ну и плюс прекрасно подобран актёрский ансамбль... правда, от первоначального состава осталось немного старожилов, но новые герои вписались в эту историю очень органично».
фото: пресс-служба Первого канала
В целом же в этом сезоне перед героями не раз встанет вопрос нравственного выбора и им придётся выбирать между долгом и чувствами, законом и таким привлекательным миром азартных игр. А «зазывать» в этот мир их будут новые персонажи. Так, Максим Аверин сыграет тапера Бориса по прозвищу Музыкант, Алёна Бабенко — владелицу катрана Бэллу, племянника Бэллы сыграет Риналь Мухаметов, а одну их завсегдатаев казино — роковую Миледи — Виктория Романенко.
«Просто так нельзя сесть за игровой стол — это сложная математика, поэтому я разбирался. Ещё и плюс такая атмосфера создана вокруг нас — очень приятно было влиться в этот коллектив. Я, кстати, смотрел прошлые сезоны как зритель, и вот, наконец, попал на проект как артист», — признался Максим Аверин.
фото: пресс-служба Первого канала
Режиссёр Сергей Коротаев отмечает, что в характерах главных персонажей произойдут значительные изменения: «Чтобы не раскрывать все секреты, скажу только, что все герои будут много лукавить, врать друг другу, не договаривать. Зрителю будет сложно понять, на чьей стороне правда и какие у кого настоящие мотивы. Именно на этом построена практически вся драматургия, хотя, конечно, центральную сюжетную линию с поисками главного злодея никто не отменял».
Создатели фильма не могли найти документы и фотографии катранов тех лет, над воплощением художественного образа заведения работали художник–постановщик Ираида Шульц вместе с реквизиторами Александром Гельвихом и Ириной Платоновой. Было где развернуться художнику по костюмам Ларисе Лебедевой. «Мы хотели создать контраст между советской "Рюмочной", через которую входили в катран, и роскошной жизнью внутри казино. Винтажный столетний рояль, хрустальные люстры, сукно, дорогое дерево, красивые костюмы. Для этого мы делали цветовой контраст — в "Рюмочной" у нас — это кафель, такой советский белый цвет. А катран сделали благородным с помощью глубокого бордового с добавлением зелёного цвета. Мебель вся старая винтажная, мы использовали фрески, в то время они были эксклюзивным элементом декора. Главное для нас было создание контраста и ощущения иного мира, в который Черкасов сам попадает первый раз», — рассказывает Коротаев.
фото: пресс-служба Первого канала
Для того, чтобы понять все тонкости игры в покер режиссёр вместе с продюсером, оператором, художником-постановщиком пригласили консультантов — профессиональных игроков в покер и профессиональных шулеров. Неделю в режиссёрской комнате съёмочная группа постигала азы карточной игры. «Профессиональные шулеры нам рассказывали, что такое крапленые карты, какие есть системы знаков, если два человека работают в паре. Потом я попросил, чтобы актёров тоже научили играть в карты — приезжал Максим Аверин, Марина Александрова. Надо было, чтобы ребята могли присвоить себе эту историю и пропустить её через себя», — отметил Сергей Коротаев.
Перед создателями проекта также стояла интересная задача в плане озвучания, ведь воссоздать в кадре атмосферу подпольного казино в СССР — непросто. «Озвучивая персонажей, мы пытались сформировать концепцию того, как будет звучать атмосфера казино. Были разные идеи, мы даже планировали поставить в студии речевого озвучивания стол, раздать людям карты, чтобы прямо здесь актёры-эпизодники играли в покер, а мы бы в это время записывали их фоновые реплики», — рассказал режиссёр.
фото: пресс-служба Первого канала
По словам режиссёра, седьмой сезон, в отличие от предыдущего, будет более масштабным. Помимо казино будет много локаций. Если события «Формулы мести» происходили, в основном, в рамках одного подъезда, то в «Катране» будет много локаций: подпольное казино, рыбная ферма, провинциальный город и другие. «Сохранившуюся с 70-х годов настоящую рыбную ферму снимали в Тверской области. После съёмок она вскоре закрылась на реконструкцию. Там были огромные осётры, неожиданно аутентичная картинка получилась. А одну из ключевых сцен — с погоней и перестрелкой — сняли в Подольском лесничестве рядом с Большим Чулпановским прудом», — вспоминает Сергей Коротаев.
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