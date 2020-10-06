Юозасу Будрайтису исполнилось 80 лет

Сегодня, 6 октября, исполнилось 80 лет народному артисту Литовской ССР, режиссёру, выдающемуся советскому, российскому и литовскому актёру театра и кино Юозасу Будрайтису
.
Юозас Станиславович
родился 6 октября 1940 года в литовской деревне Липинай в крестьянской семье. В школе начал участвовать в театральных постановках. В 1968-м окончил юридический факультет Вильнюсского университета. В университетской театральной студии сыграл одну из главных ролей в спектакле «Театр Клары Газуль
» по Просперу Мериме
. В 1978-м окончил Высшие режиссёрские курсы, его мастером был Витаутас Жалакявичюс
. В 80-е актёра приняли в труппу Каунасского драматического театра
. В течение 15 лет служил атташе по культуре Литовского посольства в России.
В кино дебютировал в 1961-м незадолго до службы в армии, снявшись в эпизоде фильма «Когда сливаются реки
». В студенческие годы Жалакявичюс утвердил его на роль Йонаса Локиса в картине «Никто не хотел умирать
». На счету актёра более 130 ролей в кино и на телевидении. Он запомнился зрителям по образам, созданным в таких фильмах и сериалах, как «Щит и меч
», «Король Лир
», «Подранки
», «Инспектор Гулл
», «Опасный возраст
», «Богач, бедняк...
», «Классик
», «ДМБ
», «Апостол
» и «Дело чести
». Кроме того, в 1982-м мастер дебютировал в качестве режиссёра, поставив короткометражный «Город птиц
» по рассказу Юрия Олеши
«Любовь
».
Обладатель десятка престижных наград, среди которых ордена Почёта, «За заслуги» III степени, Дружбы, два командорских креста ордена «За заслуги перед Литвой», медаль «За заслуги на дипломатической службе Литвы», Царскосельская художественная премия и Национальная премия Литвы в области культуры и искусства.
обсуждение >>