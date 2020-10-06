Документальный проект «Как снимали войну» прошёл отбор во второй тур премии «Лавровая ветвь»

Документальный проект Гильдии неигрового кино и телевидения и Кино-Театр.Ру о фронтовых операторах «Как снимали войну» прошёл отбор во второй тур ежегодной Национальной Премии «Лавровая ветвь» в категории «Лучший телефильм». Проекту предстоит побороться за место среди тройки лидеров с такими работами, как «Кресты» Ангелины Голиковой, «С закрытыми окнами» Романа Супера, «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» Людмилы Снегирёвой, «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Фрэнса, «Жизнь человека. Последнее интервью» Сергея Карпова, «Мой Пушкин» Анастасии Поповой и «Москва Раевского: Пожар 1812 года. История вранья, глупости и жестокости» Стаса Федосова. Об этом сообщает пресс-служба премии.
Стали известны восьмёрки фильмов, прошедших в следующий этап конкурса, и в других секциях. В категорию «Лучший арт-фильм» попали «Бессмертная медуза» Марии Седяевой, «Котлован» Андрея Грязева, «Окраина. Карантин» Нади Захаровой, «Праздник» Владимира Ломова, «Сказка для Наташи» Александры Кононовой и Юрия Михайлина, «Стася — это я» Стаси Гранковской, «Тени твоего детства» Михаила Горобчука и «Утро, вечер, молоко» Марины Фоменко. Среди кинофильмов отобраны «Дар» Валентина Сидоренко, «Катя и Вася идут в школу» Юлии Вишневецкой, «Клетки» Дмитрия Лукьянова, «Нерка. Рыба красная» Дмитрия Шпиленока, «Обнажённость» Олеси Фокиной, «Под наркозом» Елены Ласкари, «Сезон созревания пантов» Галины Леонтьевой и «Соль» Владимира Эйснера.
фото: пресс-служба премии
В категорию «Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)» включены «Архитектура блокады» Максима Якубсона, «Белая кровь» Михаила Генина, «Грибная страна» Дмитрия Тихомирова, «День антрополога Дробышевского» Дмитрия Завильгельского, «Из жизни памятников» Бориса Караджева, «Остров Буромского» Ольги Стефановой, «Точка» Эмира Валинежада и «Харджиев. Последний русский футурист» Лилии Вьюгиной. На звание лучшего дебюта претендуют «Блоха» Ильи Желткова, «Девяносто Первый» Олеси Епишиной, «Джой» Дарьи Слюсаренко, «Мальчик» Виталия Акимова, «Сойга» Романа Фитилёва, «Страна лилипутов на западе будет уничтожена» Лилии Филиной, «Чермет» Николая Н. Викторова и «Штетл» Кати Устиновой.
Заседание жюри первого тура, в которое вошли Михаил Дегтярь, Виталий Манский, Алексей Ханютин, Ксения Шергова, Ирина Васильева, Андрей Ерастов, Елена Ласкари и Борис Караджев, впервые прошло в формате онлайн. В следующем туре академики премии, 50 профессионалов неигрового кино, определят победителей во всех номинациях. Тройки финалистов будут объявлены 16 ноября, а торжественная церемония вручения премии состоится 10 декабря в Москве.
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