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Чулпан Хаматова выбирает между семьей и долгом в новом трейлере «Доктора Лизы»

6 октября
2020 год

Новости кино >>
6 октября 2020
В сети появился второй трейлер драмы «Доктор Лиза», рассказывающей о 24 часах из жизни Елизаветы Петровны Глинки.


Москва, 2012 год. Семья Глинки готовится к празднику – тридцать лет совместной жизни. На ужин приглашены самые близкие друзья, приехали сыновья. Разумеется, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. В плане только заехать в Фонд и принять еженедельных пациентов на Павелецком вокзале. Но дни Доктора Лизы всегда полны неожиданностей. В больнице на окраине Москвы умирает пятилетняя девочка. Лечащий врач вынужден выписать Еву из стационара. Из-за проблем, связанных с медицинскими формальностями, ребёнок страдающий онкологией, оказывается без обезболивающего. С последней надеждой отец девочки бросается к Лизе за помощью. Безрезультатно использовав все способы помочь ребёнку в рамках системы, Доктор Лиза решается на отчаянный поступок…

Чулпан Хаматова выбирает между семьей и долгом в новом трейлере «Доктора Лизы»

Роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Таисия Вилкова, Сергей Бондарчук и другие. Режиссёром выступила Оксана КарасВыше неба»).

На больших экранах «Доктор Лиза» появится уже 22 октября.
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Чулпан Хаматова выбирает между семьей и долгом в новом трейлере «Доктора Лизы» фотографии
Чулпан Хаматова выбирает между семьей и долгом в новом трейлере «Доктора Лизы» фотографии
Чулпан Хаматова выбирает между семьей и долгом в новом трейлере «Доктора Лизы» фотографии
Чулпан Хаматова выбирает между семьей и долгом в новом трейлере «Доктора Лизы» фотографии
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