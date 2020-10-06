Чулпан Хаматова выбирает между семьей и долгом в новом трейлере «Доктора Лизы»

В сети появился второй трейлер драмы «Доктор Лиза
», рассказывающей о 24 часах из жизни Елизаветы Петровны Глинки.
Москва, 2012 год. Семья Глинки готовится к празднику – тридцать лет совместной жизни. На ужин приглашены самые близкие друзья, приехали сыновья. Разумеется, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. В плане только заехать в Фонд и принять еженедельных пациентов на Павелецком вокзале. Но дни Доктора Лизы всегда полны неожиданностей. В больнице на окраине Москвы умирает пятилетняя девочка. Лечащий врач вынужден выписать Еву из стационара. Из-за проблем, связанных с медицинскими формальностями, ребёнок страдающий онкологией, оказывается без обезболивающего. С последней надеждой отец девочки бросается к Лизе за помощью. Безрезультатно использовав все способы помочь ребёнку в рамках системы, Доктор Лиза решается на отчаянный поступок…
Роли в картине исполнили Чулпан Хаматова
, Андрей Бурковский
, Константин Хабенский
, Анджей Хыра
, Евгений Писарев
, Алексей Агранович
, Тимофей Трибунцев
, Елена Коренева
, Юлия Ауг
, Татьяна Догилева
, Алексей Вертков
, Сергей Сосновский
, Филипп Авдеев
, Мария Крылова
, Дарья Жовнер
, Павел Табаков
, Таисия Вилкова
, Сергей Бондарчук
и другие. Режиссёром выступила Оксана Карас
(«Выше неба
»).
На больших экранах «Доктор Лиза
» появится уже 22 октября
.
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