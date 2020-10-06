Премьеру «Дюны» Дени Вильнёва перенесли на год вперёд

«Дюна
» Дени Вильнёва
не выйдет 18 декабря. Новую киноадаптацию фантастического романа Фрэнка Герберта
перенесли на 1 октября 2021 года, уверяет Collider
.
Ситуация с американскими кинотеатрами не улучшилась, поскольку пандемия коронавируса продолжается. Многие кинозалы перестали работать не только из-за COVID-19, но и отсутствия крупных релизов. В частности, новую картину про Джеймса Бонда «Не время умирать
» отложили на апрель 2021-го. Поменялись даты релизов и у таких долгожданных фильмов, как «Чёрная вдова
», «King's man: Начало
», «Вечные
», «Шан-Чи и Легенда десяти колец
», «Глубокие воды
» и «Вестсайдская история
» Стивена Спилберга
.
Из крупных премьер на конец 2020-го остались только мультфильм Pixar «Душа
», «Смерть на Ниле
» Кеннета Браны
и кинокомикс «Чудо-женщина: 1984
».
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