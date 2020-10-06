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Премьеру «Дюны» Дени Вильнёва перенесли на год вперёд

6 октября
2020 год

Новости кино >>
6 октября 2020
«Дюна» Дени Вильнёва не выйдет 18 декабря. Новую киноадаптацию фантастического романа Фрэнка Герберта перенесли на 1 октября 2021 года, уверяет Collider.

Премьеру «Дюны» Дени Вильнёва перенесли на год вперёд

Ситуация с американскими кинотеатрами не улучшилась, поскольку пандемия коронавируса продолжается. Многие кинозалы перестали работать не только из-за COVID-19, но и отсутствия крупных релизов. В частности, новую картину про Джеймса Бонда «Не время умирать» отложили на апрель 2021-го. Поменялись даты релизов и у таких долгожданных фильмов, как «Чёрная вдова», «King's man: Начало», «Вечные», «Шан-Чи и Легенда десяти колец», «Глубокие воды» и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

Из крупных премьер на конец 2020-го остались только мультфильм Pixar «Душа», «Смерть на Ниле» Кеннета Браны и кинокомикс «Чудо-женщина: 1984».
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