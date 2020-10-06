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«Человек из Подольска» Семёна Серзина выйдет в прокат 19 ноября

6 октября
2020 год

Новости кино >>
6 октября 2020
Трагикомедия Семёна Серзина «Человек из Подольска» с фронтменом группы OQJAV Вадимом Королёвым и Викторией Исаковой в главных ролях выйдет в прокат 19 ноября, сообщает пресс-служба компании «Про:взгляд», выступающей прокатчиком картины.

Фильм снят по одноимённой пьесе Дмитрия Данилова. В ней он рассказал историю беспричинного задержания подольского парня Николая Фролова. В московском участке он ждёт насилия, но Фролова расспрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и угрюмые виды по пути на нелюбимую работу — и такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с коррумпированной полицией. Абсурдистская трагикомедия маленького человека мгновенно стала одним из главных театральных хитов последних лет, а сам Данилов получил за пьесу престижную «Золотую маску» как лучший драматург.

«Человек из Подольска» Семёна Серзина выйдет в прокат 19 ноября
фото: пресс-служба компании «Про:взгляд»

По словам режиссёра, «в "Человеке из Подольска" нет плохих и хороших, эта история не расставляет всё по местам, делая полицию плохой, а маленького человека из Подольска — хорошим. Нет. Всё намного сложнее, проблема спрятана намного глубже — в самом человеке. В каждом конкретном человеке, который боится брать ответственность ни за себя, ни за что-либо. Мы обвиняем в наших бедах кого угодно — маму, папу, государство, природу, — но никак не хотим разобраться с самими собой. Тут и таится корень зла: всё начинается с конкретного человека, с его совести, нравственности и ответственности».

Лента была отмечена призом 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» за лучшую музыку и включена в «Российские программы» 42-го ММКФ.
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«Человек из Подольска» Семёна Серзина выйдет в прокат 19 ноября фотографии
«Человек из Подольска» Семёна Серзина выйдет в прокат 19 ноября фотографии
«Человек из Подольска» Семёна Серзина выйдет в прокат 19 ноября фотографии
«Человек из Подольска» Семёна Серзина выйдет в прокат 19 ноября фотографии
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