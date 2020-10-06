Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ

Подведены итоги работы бизнес-площадки 42-го ММКФ, чьи мероприятия прошли с 1 по 3 октября.
фото: пресс-служба ММКФ
Согласно пресс-службе фестиваля, стали известны победители ХIV Московского питчинга дебютантов. В категории «Игровое полнометражное кино» победу одержал проект Ирины Романовой «Наивное искусство», а среди документалистов был выбран «Бездомный с киноаппаратом» Владислава Бахановича и Максима Лукьянца. В номинации для веб-сериалов отметили «Семь демонов сержанта Рябова» Джулии Сотниковой. Лучшей короткометражкой признали ленту Зураба Джиджилавы «Человек, что опреснил море», а лучшим телесериалом — «Психею» сценаристки Надежды Карповой. В категории Work in progress жюри отметило «Снимок души» Якова Сивченко. Также были вручены специальные награды: призом от компании Canon была отмечена «Объективная история» Ильи Полякова, юридическая поддержка от цифровой биржи IPEX досталась проекту «Синестезия» Ольги Панкратовой, а восемь смен на Студии СинеЛаб получил альманах «Сила». Участники шорт-листов получили сувениры от издательства «Альпина Паблишер», а IPEX подарила всем участникам питчинга сертификаты на бесплатное депонирование любого объекта интеллектуальной собственности в сервисе n’RIS.
В рамках бизнес-площадки был проведён open-talk совместно с компанией «Роскино» «Как вывести дебютное кино на мировые рынки? Презентация программыEave on demand in Russia».
фото: пресс-служба ММКФ
По словам руководителя компании «Роскино» Евгении Марковой, «в любом проекте, который мы начинаем, нам важно видеть практическое применение. И мы ориентируемся на то, что по итогам программы мы выделим достойные проекты и уже рекомендуем их к участию в Industry@Tallinn&BalticEvent. Это будет их первый выход на международный рынок. Программа Eave on Demand in Russia поможет российским продюсерам получить конкретные навыки работы с международными партнёрами и даст жизнь проектам нового уровня. Важно отметить, что данная программа – это первый большой шаг в рамках нового для нас направления – системного образования в сфере киноиндустрии и продвижения российского контента на международные рынки».
Также на бизнес-площадке состоялась презентация книги Анны Гудковой «Питчинг. Как представить и продать свою идею». Эта книга позволит любому желающему разобраться в том, как представить себя и свой проект не только ярко и убедительно, но и эффективно и честно. «Мне интересно рассказать об искусстве питчинга не как об ораторском или актёрском мастерстве, а как о наборе аналитических инструментов, которые помогают лучше понять себя и свое дело. И в этом смысле питчинг может дать гораздо больше, чем просто презентационный тренинг», — отмечает автор.
фото: пресс-служба ММКФ
В панельной дискуссии «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров» приняли участие 18 регионов России – представители кинокомиссий, киносообществ, региональных кинокластеров. Видеоприветствия участникам форума прислали представители Якутии, Пермского края, Новгородской области, а очно презентовали свои регионы представители Московской, Калининградской, Архангельской, Тульской, Самарской, Калужской, Мурманской, Челябинской, Тюменской, Нижегородской, Иркутской областей, Республики Хакасия, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Камчатского края. Модератором дискуссии выступила главный редактор журнала «КиноРепортёр» Мария Лемешева, а экспертами — Евгения Данильченко (Российский экспортный центр), Ольга Жукова (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), Валентин Лисицын (Московская кинокомиссия), Максим Филатов (МТС) и Олег Иванов.
«В субъектах Российской Федерации кинокомиссии были созданы сравнительно недавно, но участникам дискуссии удалось подготовить профессиональные и интересные презентации своих регионов. Я много ездила по России, но всё равно была впечатлена, как много остаётся нераскрытых возможностей для нашего кинематографа. Мы становимся свидетелями нового движения в нашей киноиндустрии, направленного на то, чтобы повысить качество отечественных фильмов за счёт использования всей территории страны: от Архангельской области до Хакасии, от Краснодарского края до Якутии. Например, те же якутские авторы показывают нам вектор развития регионального кино: местные авторы доказали, что своими силами можно снимать аутентичные фильмы, которые будут востребованы в своём же крае. Чем самобытнее край, тем больше в фильмах должно быть его характерных, где-то даже эмоциональных особенностей. Природа дала нам невероятно красивые территории, а теперь нужно придумать, как их разумно использовать для производства кино, в этих масштабных локациях и особенностях местной культуры кроется сила нашего национального кинематографа. Кроме того, в регионах нужно развивать не только игровое, но и документальное кино. Сегодня этот жанр очень популярен среди зрителей, особенно среди молодого поколения», — говорит Лемешева.
фото: пресс-служба ММКФ
Модератором ещё одного open-talk на тему «Как 2020-й год изменил кино и сериалы» выступил кинокритик Егор Москвитин. В обсуждении приняли участие Игорь Мишин (МТС Медиа), Алексей Троцюк (онлайн-платформа Start), Олег Иванов («Невафильм») и Антон Калинкин (веб-кинотеатр Chill). Участники поделились своим видением того, как развивается мировой кинематограф в посткарантинный период, что будет с традиционным телевидением, и объяснили, почему перед молодыми авторами открылись уникальные возможности.
«Сейчас ведётся много разговоров о том, что мы должны давать зрителю хороший контент. Это не совсем так: мы должны формировать у зрителя новые потребности», — считает генеральный директор компании «Невафильм» Олег Иванов.
фото: пресс-служба ММКФ
В «Московской школе кино» состоялась встреча участников XIV Московского питчинга дебютантов и представителей региональных киносообществ с экспертами в формате one on one meetings.
Итоги бизнес-площадки подвел её куратор Дмитрий Якунин, исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России: «Бизнес-площадка была посвящена важным и перспективным направлениям нашей киноиндустрии – экспертная оценка и поддержка дебютных проектов, презентация лучших региональных кинопрактик, популяризация копродукции, а также обсуждение новых трендов и вызовов отечественного кинематографа. В этом году мы впервые провели one on one meetings, индивидуальные встречи участников и экспертов питчинга, что, уверен, позволит увеличить главный KPI нашего питчинга – количество и качество реализованных проектов. Спасибо ММКФ за доверие и поддержку наших мероприятий, а экспертам и участникам за содержательные, концептуальные выступления и презентации».
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