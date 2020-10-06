Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ

6 октября
2020 год

Новости кино >>
6 октября 2020
Подведены итоги работы бизнес-площадки 42-го ММКФ, чьи мероприятия прошли с 1 по 3 октября.

Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ
фото: пресс-служба ММКФ

Согласно пресс-службе фестиваля, стали известны победители ХIV Московского питчинга дебютантов. В категории «Игровое полнометражное кино» победу одержал проект Ирины Романовой «Наивное искусство», а среди документалистов был выбран «Бездомный с киноаппаратом» Владислава Бахановича и Максима Лукьянца. В номинации для веб-сериалов отметили «Семь демонов сержанта Рябова» Джулии Сотниковой. Лучшей короткометражкой признали ленту Зураба Джиджилавы «Человек, что опреснил море», а лучшим телесериалом — «Психею» сценаристки Надежды Карповой. В категории Work in progress жюри отметило «Снимок души» Якова Сивченко. Также были вручены специальные награды: призом от компании Canon была отмечена «Объективная история» Ильи Полякова, юридическая поддержка от цифровой биржи IPEX досталась проекту «Синестезия» Ольги Панкратовой, а восемь смен на Студии СинеЛаб получил альманах «Сила». Участники шорт-листов получили сувениры от издательства «Альпина Паблишер», а IPEX подарила всем участникам питчинга сертификаты на бесплатное депонирование любого объекта интеллектуальной собственности в сервисе n’RIS.

В рамках бизнес-площадки был проведён open-talk совместно с компанией «Роскино» «Как вывести дебютное кино на мировые рынки? Презентация программыEave on demand in Russia».

Евгения Маркова
фото: пресс-служба ММКФ

По словам руководителя компании «Роскино» Евгении Марковой, «в любом проекте, который мы начинаем, нам важно видеть практическое применение. И мы ориентируемся на то, что по итогам программы мы выделим достойные проекты и уже рекомендуем их к участию в Industry@Tallinn&BalticEvent. Это будет их первый выход на международный рынок. Программа Eave on Demand in Russia поможет российским продюсерам получить конкретные навыки работы с международными партнёрами и даст жизнь проектам нового уровня. Важно отметить, что данная программа – это первый большой шаг в рамках нового для нас направления – системного образования в сфере киноиндустрии и продвижения российского контента на международные рынки».

Также на бизнес-площадке состоялась презентация книги Анны Гудковой «Питчинг. Как представить и продать свою идею». Эта книга позволит любому желающему разобраться в том, как представить себя и свой проект не только ярко и убедительно, но и эффективно и честно. «Мне интересно рассказать об искусстве питчинга не как об ораторском или актёрском мастерстве, а как о наборе аналитических инструментов, которые помогают лучше понять себя и свое дело. И в этом смысле питчинг может дать гораздо больше, чем просто презентационный тренинг», — отмечает автор.

Анна Гудкова
фото: пресс-служба ММКФ

В панельной дискуссии «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров» приняли участие 18 регионов России – представители кинокомиссий, киносообществ, региональных кинокластеров. Видеоприветствия участникам форума прислали представители Якутии, Пермского края, Новгородской области, а очно презентовали свои регионы представители Московской, Калининградской, Архангельской, Тульской, Самарской, Калужской, Мурманской, Челябинской, Тюменской, Нижегородской, Иркутской областей, Республики Хакасия, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Камчатского края. Модератором дискуссии выступила главный редактор журнала «КиноРепортёр» Мария Лемешева, а экспертами — Евгения Данильченко (Российский экспортный центр), Ольга Жукова (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), Валентин Лисицын (Московская кинокомиссия), Максим Филатов (МТС) и Олег Иванов.

«В субъектах Российской Федерации кинокомиссии были созданы сравнительно недавно, но участникам дискуссии удалось подготовить профессиональные и интересные презентации своих регионов. Я много ездила по России, но всё равно была впечатлена, как много остаётся нераскрытых возможностей для нашего кинематографа. Мы становимся свидетелями нового движения в нашей киноиндустрии, направленного на то, чтобы повысить качество отечественных фильмов за счёт использования всей территории страны: от Архангельской области до Хакасии, от Краснодарского края до Якутии. Например, те же якутские авторы показывают нам вектор развития регионального кино: местные авторы доказали, что своими силами можно снимать аутентичные фильмы, которые будут востребованы в своём же крае. Чем самобытнее край, тем больше в фильмах должно быть его характерных, где-то даже эмоциональных особенностей. Природа дала нам невероятно красивые территории, а теперь нужно придумать, как их разумно использовать для производства кино, в этих масштабных локациях и особенностях местной культуры кроется сила нашего национального кинематографа. Кроме того, в регионах нужно развивать не только игровое, но и документальное кино. Сегодня этот жанр очень популярен среди зрителей, особенно среди молодого поколения», — говорит Лемешева.

Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ
фото: пресс-служба ММКФ

Модератором ещё одного open-talk на тему «Как 2020-й год изменил кино и сериалы» выступил кинокритик Егор Москвитин. В обсуждении приняли участие Игорь Мишин (МТС Медиа), Алексей Троцюк (онлайн-платформа Start), Олег Иванов («Невафильм») и Антон Калинкин (веб-кинотеатр Chill). Участники поделились своим видением того, как развивается мировой кинематограф в посткарантинный период, что будет с традиционным телевидением, и объяснили, почему перед молодыми авторами открылись уникальные возможности.

«Сейчас ведётся много разговоров о том, что мы должны давать зрителю хороший контент. Это не совсем так: мы должны формировать у зрителя новые потребности», — считает генеральный директор компании «Невафильм» Олег Иванов.

Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ
фото: пресс-служба ММКФ

В «Московской школе кино» состоялась встреча участников XIV Московского питчинга дебютантов и представителей региональных киносообществ с экспертами в формате one on one meetings.

Итоги бизнес-площадки подвел её куратор Дмитрий Якунин, исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России: «Бизнес-площадка была посвящена важным и перспективным направлениям нашей киноиндустрии – экспертная оценка и поддержка дебютных проектов, презентация лучших региональных кинопрактик, популяризация копродукции, а также обсуждение новых трендов и вызовов отечественного кинематографа. В этом году мы впервые провели one on one meetings, индивидуальные встречи участников и экспертов питчинга, что, уверен, позволит увеличить главный KPI нашего питчинга – количество и качество реализованных проектов. Спасибо ММКФ за доверие и поддержку наших мероприятий, а экспертам и участникам за содержательные, концептуальные выступления и презентации».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
На ММКФ объявили победителей питчинга дебютантов
Образовательный проект для российских продюсеров презентовали на бизнес-площадке ММКФ
В рамках 42-го ММКФ состоится ХIV Московский питчинг дебютантов
Поиск по меткам
ММКФ-2020
персоны
Анна ГудковаОлег Иванов (VI)Антон Калинкин (II)Игорь МишинАлексей ТроцюкМаксим ФилатовДмитрий Якунин

фотографии >>
Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ фотографии
Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ фотографии
Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ фотографии
Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лидия Кушкова
3 октября ушла из жизни актриса Лидия Кушкова.
Всеволод Гаврилов
2 октября скончался актёр Всеволод Гаврилов.
Александр Кальянов
2 октября ушёл из жизни певец, композитор Александр Кальянов.
Виктор Штернберг
2 октября ушёл из жизни актёр Виктор Штернберг.

День рождения >>

Эдуард Бредун
Юозас Будрайтис
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Валентина Панина
Сергей Перегудов
Анжелика Рейн
Ирина Шевчук
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Эми Джо Джонсон
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Джереми Систо
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

Бегущий по лезвию
научная фантастика, триллер
Гонконг, США, 1982
Первая ведьма
фильм ужасов
США, 2019
Китобой
драма, приключения
Россия, Бельгия, Польша, 2020
Падение
драма, социальная драма
Великобритания, Дания, Канада, США, 2020
Генерал де Голль
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2020
Гномы в деле!
детский фильм, приключения
Германия, 2020
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
Кто не спрятался..?
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2019
Честный вор
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2020
Таинственные импрессионисты
Италия, 2020
За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен