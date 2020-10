Подведены итоги бизнес-площадки 42-го ММКФ

фото: пресс-служба ММКФ



Подведены итоги работы бизнес-площадки 42-го ММКФ, чьи мероприятия прошли с 1 по 3 октября.Согласно пресс-службе фестиваля, стали известны победители ХIV Московского питчинга дебютантов. В категории «Игровое полнометражное кино» победу одержал проект», а среди документалистов был выбран «. В номинации для веб-сериалов отметили «. Лучшей короткометражкой признали ленту«Человек, что опреснил море», а лучшим телесериалом — «» сценаристки. В категории Work in progress жюри отметило «. Также были вручены специальные награды: призом от компании Canon была отмечена «, юридическая поддержка от цифровой биржи IPEX досталась проекту «, а восемь смен на Студии СинеЛаб получил альманах «». Участники шорт-листов получили сувениры от издательства «Альпина Паблишер», а IPEX подарила всем участникам питчинга сертификаты на бесплатное депонирование любого объекта интеллектуальной собственности в сервисе n’RIS.В рамках бизнес-площадки был проведён open-talk совместно с компанией «Роскино» «Как вывести дебютное кино на мировые рынки? Презентация программыEave on demand in Russia».По словам руководителя компании «Роскино»Также на бизнес-площадке состоялась презентация книги Анны Гудковой «Питчинг. Как представить и продать свою идею». Эта книга позволит любому желающему разобраться в том, как представить себя и свой проект не только ярко и убедительно, но и эффективно и честно.отмечает автор.В панельной дискуссии «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров» приняли участие 18 регионов России – представители кинокомиссий, киносообществ, региональных кинокластеров. Видеоприветствия участникам форума прислали представители Якутии, Пермского края, Новгородской области, а очно презентовали свои регионы представители Московской, Калининградской, Архангельской, Тульской, Самарской, Калужской, Мурманской, Челябинской, Тюменской, Нижегородской, Иркутской областей, Республики Хакасия, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Камчатского края. Модератором дискуссии выступила главный редактор журнала «КиноРепортёр», а экспертами —(Российский экспортный центр),(Ассоциация продюсеров кино и телевидения),(Московская кинокомиссия), Максим Филатов (МТС) и Олег Иванов.говорит Лемешева.Модератором ещё одного open-talk на тему «Как 2020-й год изменил кино и сериалы» выступил кинокритик. В обсуждении приняли участие Игорь Мишин (МТС Медиа), Алексей Троцюк (онлайн-платформа Start), Олег Иванов («Невафильм») и Антон Калинкин (веб-кинотеатр Chill). Участники поделились своим видением того, как развивается мировой кинематограф в посткарантинный период, что будет с традиционным телевидением, и объяснили, почему перед молодыми авторами открылись уникальные возможности.считает генеральный директор компании «Невафильм» Олег Иванов.В «Московской школе кино» состоялась встреча участников XIV Московского питчинга дебютантов и представителей региональных киносообществ с экспертами в формате one on one meetings.Итоги бизнес-площадки подвел её куратор Дмитрий Якунин , исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России: