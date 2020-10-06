Карен Оганесян расскажет мистическую историю с Кириллом Кяро

Карен Оганесян приступает к работе над оригинальным сериалом Start «Пассажиры» c Кириллом Кяро в главной роли. В мистической драме о перевозчике душ будет восемь серий, уточняет пресс-служба видеосервиса.
«Проект привлёк меня разговорами по душам. По сути, наши герои общаются не с таксистом, а сами с собой. Все беды в наших жизнях случаются из-за того, что мы вовремя о чем-то не поговорили, не озвучили то, что нас волновало. Нашим героям предстоит разобраться в своём прошлом, вытащить из него что-то такое, о чём они забыли и что на первый взгляд казалось неважным и не влияющим на их жизнь, – рассказывает режиссёр. – За 15 минут (ровно столько длится одна серия проекта) перед создателями стоит сложная и интересная задача заставить зрителя успеть полюбить, возненавидеть или, может, простить героев. Чтобы за это короткое время зрители смогли проникнуться их историями, увидели в них себя и не повторили ошибки».
По сюжету в такси к Андрею (Кяро), рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Сначала нужно... умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чём-то, что висит на душе тяжёлым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на земле, такси будет продолжать свой путь.
фото: Кирилл Кяро
«Я люблю всё, что касается средств передвижения. Мечтал сыграть таксиста или водителя с того момента, как я увидел фильм "Таксист" с Робертом Де Ниро, а потом и "Драйв" с Райаном Гослингом, – признаётся Кирилл Кяро. – Чего в нашей истории больше – мистики или драмы? Мне кажется, всё-таки драмы. Мы рассказываем про судьбы и ошибки на своём пути. А мистика – тот катализатор, который обостряет проблемы, промахи и незавершённые дела, которые пассажирам надо будет решить».
По словам автора идеи и продюсера Руслана Сорокина, «всем нам даются сложные испытания, чтобы мы что-то осознали, сделали выводы, поднялись на ступеньку выше. Мне близка одна древняя мудрость: я не конкурирую ни с кем другим, я конкурирую с собой вчерашним. "Пассажиры”" — это история в первую очередь, обращённая к самому себе. Такой сюжет, на мой взгляд, актуален всегда».
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