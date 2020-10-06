Potential Project Market проведут в 2021 году

Ежегодный российский рынок кинопроектов Potential Project Market, который должен был пройти 16-18 октября в Санкт-Петербурге, перенесён на 2021 год. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, событие состоится 23-25 апреля.
«Увы, и вирус, и административные меры, и ожидание нового локдауна – привели нас к решению о переносе. Личные встречи, дискуссии, вечеринки, объятия – весной. Сейчас сосредоточимся на шлифовке проектов наших участников к апрельским питчингам и онлайн-программе», — прокомментировала креативный продюсер Potential и рынка Potential Project Market Ирина Обидова.
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential
Запланированные сценарные питчинги сериалов, полного и короткого метра пройдут 16-18 октября в онлайн-формате на платформе Zoom. По их результатам некоторые проекты финалистов смогут отправиться на доработку к весеннему рынку либо будут переданы продюсерам компаний-партнёров Potential. Трансляции питчингов будут идти в открытом доступе на YouTube-канале Potential. Кроме того, организаторы планируют на 16-18 октября онлайн-программу встреч и дискуссий с представителями российской киноиндустрии, о которой будет объявлено дополнительно.
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