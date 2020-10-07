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Релиз фильма Дмитрия Давыдова «Пугало» запланирован на февраль

7 октября
2020 год

Новости кино >>
7 октября 2020
«Искусство кино» совместно с кинопрокатной компанией «Про:взгляд» выпустит картину Дмитрия Давыдова «Пугало» в широкий прокат в феврале. Это первый якутский фильм, получивший главный приз на Открытом Всероссийском кинофестивале «Кинотавр», уточняется на сайте журнала.

Давыдов снял мистическую драму о знахарке, которая живёт в якутской деревне. Все жители деревни сторонятся и боятся её, но тайком по ночам спешат к ней домой. Ведь только она может избавить их от болезней. А для неё это — проклятие, она каждый раз клянется, что не будет больше помогать людям, но каждый раз не может им отказать. Она знает, что её дар когда-нибудь её погубит, но продолжает быть для людей единственным шансом на спасение.

Релиз фильма Дмитрия Давыдова «Пугало» запланирован на февраль
фото: facebook.com

Третья полнометражная работа Дмитрия Давыдова, помимо главного приза, также получила в Сочи статуэтку за лучшую женскую роль, которую исполнила заслуженная артистка Республики Саха, солистка Государственного театра эстрады Якутии Валентина Романова-Чыскыырай, и приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России.

По словам главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина, «"Пугало" абсолютно самобытно по киноязыку — суровому, скупому, тяготеющему к монохромности, но предельно далёкому от противоестественного любования уродством и бедностью, в ересь которого нередко впадает российское фестивальное кино. Мир "Пугала" безусловно красив пугающей, первобытной красотой, и это в равной степени касается природы (стихия фильма — снег), интерьеров и удивительных лиц актёров, среди которых, как всегда у Давыдова, есть и непрофессионалы».
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