Релиз фильма Дмитрия Давыдова «Пугало» запланирован на февраль

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Анимационная студия «Ви­зарт фильм» получит субсидии для продвижения мультфильмов за рубеж

6 октября

Potential Project Market проведут в 2021 году

Ежегодный российский рынок кинопроектов, который был запланирован на середину октября, состоится в Санкт-Петербурге 23-25 апреля.