Министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым
утверждён комплект приказов о заключении соглашений и выплате субсидий организациям кинематографии на адаптацию аудиовизуальной продукции к требованиям внешних рынков между Минэкономразвития России, АО «Российский экспортный центр» в том числе АО «Детский Канал» и ООО «Визарт фильм». Об этом сообщается на сайте Ассоциации анимационного кино
.
Среди мультфильмов, чьи расходы на дублирование и рекламу за рубежом будут профинансированы, числятся «Гензель и Гретель
», «Снежная королева 5
», «Руслан и Людмила
», «Снежная королева: Хранители чудес
» и «Тима и Тома
». В будущем субсидии также предоставят ещё шести кинокомпаниям и анимационным студиям и одной IT-компании. Всего на субсидии в 2020-м предусмотрено 300 млн рублей, из них распределят 259 млн. Конкурс на оставшийся 41 млн объявят в начале октября.
По словам заместителя министра экономического развития России Владимира Ильичева
, «при отборе заявок оценивалось соответствие претендентов коэффициенту эффективности: условно один рубль субсидии должен принести не менее трёх рублей экспортной выручки для компаний аудиовизуальной индустрии и не менее пяти рублей – для IT-компаний. Реализация программы поможет российским компаниям сохранить и расширить количество рабочих мест, а государство получит дополнительные налоговые поступления. Кроме того, продвижение наиболее успешной продукции нашей мультипликационной индустрии за рубеж будет способствовать формированию позитивного имиджа страны».
Программу государственной поддержки проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков разработали Минэкономразвития России и АО «Российский экспортный центр». Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актёрам и продвижение. Размер финансовой поддержки составляет до 80% от затрат организаций, предусмотренных на продвижение и адаптацию продукции.
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