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Анимационная студия «Ви­зарт фильм» получит субсидии для продвижения мультфильмов за рубеж

7 октября
2020 год

Новости кино >>
7 октября 2020
Ми­нистром эко­номи­чес­ко­го раз­ви­тия РФ Мак­симом Ре­шет­ни­ковым утверждён ком­плект при­казов о зак­лю­чении сог­ла­шений и вып­ла­те суб­си­дий ор­га­низа­ци­ям ки­нема­тог­ра­фии на адап­та­цию а­уди­ови­зу­аль­ной про­дук­ции к тре­бова­ни­ям внеш­них рын­ков меж­ду Ми­нэко­ном­разви­тия Рос­сии, АО «Рос­сий­ский эк­спортный центр» в том чис­ле АО «Дет­ский Ка­нал» и О­ОО «Ви­зарт фильм». Об этом сообщается на сайте Ассоциации анимационного кино.

Среди мультфильмов, чьи рас­хо­ды на дуб­ли­рова­ние и рек­ла­му за ру­бежом бу­дут про­финан­си­рова­ны, числятся «Ген­зель и Гре­тель», «Снеж­ная ко­роле­ва 5», «Рус­лан и Люд­ми­ла», «Снеж­ная ко­роле­ва: Хра­ните­ли чу­дес» и «Ти­ма и То­ма». В будущем субсидии также предоставят ещё шести ки­ноком­па­ни­ям и ани­маци­он­ным сту­ди­ям и од­ной IT-ком­па­нии. Все­го на суб­си­дии в 2020-м пре­дус­мотре­но 300 млн руб­лей, из них рас­пре­делят 259 млн. Кон­курс на ос­тавший­ся 41 млн объ­явят в на­чале ок­тября.

Анимационная студия «Ви­зарт фильм» получит субсидии для продвижения мультфильмов за рубеж
фото: aakr.ru

По словам за­мес­ти­теля ми­нис­тра эко­номи­чес­ко­го раз­ви­тия Рос­сии Вла­димира Иль­ичева, «при от­бо­ре за­явок оце­нива­лось со­от­ветс­твие пре­тен­дентов ко­эф­фи­ци­ен­ту эф­фектив­ности: ус­ловно один рубль суб­си­дии дол­жен при­нес­ти не ме­нее трёх руб­лей эк­спортной вы­руч­ки для ком­па­ний а­уди­ови­зу­аль­ной ин­дус­трии и не ме­нее пяти руб­лей – для IT-ком­па­ний. Ре­али­зация прог­раммы по­может рос­сий­ским ком­па­ни­ям сох­ра­нить и рас­ши­рить ко­личес­тво ра­бочих мест, а го­сударс­тво по­лучит до­пол­ни­тель­ные на­лого­вые пос­тупле­ния. Кро­ме то­го, прод­ви­жение на­ибо­лее ус­пешной про­дук­ции на­шей муль­тип­ли­каци­он­ной ин­дус­трии за ру­беж бу­дет спо­собс­тво­вать фор­ми­рова­нию по­зитив­но­го имид­жа стра­ны».

Прог­рамму го­сударс­твен­ной под­дер­жки про­ек­тов по­выше­ния кон­ку­рен­тоспо­соб­ности, свя­зан­ных с прод­ви­жени­ем, сер­ти­фика­ци­ей и адап­та­ци­ей рос­сий­ской про­дук­ции, в том чис­ле со­дер­жа­щей ре­зуль­та­ты ин­теллек­ту­аль­ной де­ятель­нос­ти, к тре­бова­ни­ям внеш­них рын­ков разработали Ми­нэко­ном­разви­тия Рос­сии и АО «Рос­сий­ский эк­спортный центр». Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актёрам и продвижение. Раз­мер финансовой поддержки сос­тавля­ет до 80% от зат­рат ор­га­низа­ций, пре­дус­мотрен­ных на прод­ви­жение и адап­та­цию про­дук­ции.
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