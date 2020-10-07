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Александр Волохов, Данил Стеклов и Артём Гайдуков станут жертвами «Аферы»

7 октября
2020 год

Новости кино >>
7 октября 2020
Режиссёр Михаил Старчак приступил к съёмкам десятисерийной комедии «Афера», чья премьера запланирована на 2021 год в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Об этом сообщает пресс-служба компании МТС, отвечающей за производство сериала.

По сюжету братья Ваня, Костя и Данила Поповы много лет держали в страхе весь поселок и терроризировали соседей. Всё изменила пандемия коронавируса: братья заперлись у себя в доме, а жители впервые за много лет вздохнули спокойно. По окончании самоизоляции односельчане единогласно принимают решение не сообщать семейству Поповых об отмене карантина. Так начинается большая афера с участием всей деревни из 200 человек. На кону всеобщее спокойствие и благополучие, но как долго получится сохранять тайну, и не повлечёт ли это более серьёзных последствий? Жители стараются сделать всё, чтобы не допустить провала. Между тем младший Попов влюбляется в приехавшую из города медсестру и ставит под удар весь план деревни.

Александр Волохов, Данил Стеклов и Артём Гайдуков станут жертвами «Аферы»
фото: пресс-служба компании МТС

Роли братьев исполняют Александр Волохов, Данил Стеклов и Артём Гайдуков. В сериале также играют Сергей Стёпин, Татьяна Лялина, Наталия Санько, Игорь Царегородцев и Светлана Листова. За сценарий отвечают Александр Кузьминов, Жаргал Бадмацыренов и Дина Подпругина. Генеральным продюсером выступает Игорь Мишин, креативным продюсером — Наталья Исакова, а продюсерами — Максим Филатов и Семён Закружный.

По словам вице-президента по развитию медиабизнеса компании МТС Игоря Мишина, «МТС Медиа приступила к производству сразу нескольких собственных знаковых проектов для онлайн-кинотеатра МТС ТВ. "Афера" — актуальная история с позитивным взглядом на трудное для многих время. Пандемия коронавируса отразилась на жизни всех людей, в том числе, живущих в отдалённых уголках России. Помимо всех трудностей, герои сериала нашли и положительную сторону в самоизоляции. Это ещё одно напоминание нам всем, чтобы не опускать руки перед трудностями, которые стали повседневной реальностью».
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Александр Волохов, Данил Стеклов и Артём Гайдуков станут жертвами «Аферы» фотографии
Александр Волохов, Данил Стеклов и Артём Гайдуков станут жертвами «Аферы» фотографии
Александр Волохов, Данил Стеклов и Артём Гайдуков станут жертвами «Аферы» фотографии
Александр Волохов, Данил Стеклов и Артём Гайдуков станут жертвами «Аферы» фотографии
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