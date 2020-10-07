Александр Волохов, Данил Стеклов и Артём Гайдуков станут жертвами «Аферы»

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Анимационная студия «Ви­зарт фильм» получит субсидии для продвижения мультфильмов за рубеж

Якутскую картину, получившую главный приз «Кинотавра-2020», выпустят в широкий прокат журнал «Искусство кино» и кинопрокатная компания «Про:взгляд».

6 октября

Potential Project Market проведут в 2021 году

Ежегодный российский рынок кинопроектов, который был запланирован на середину октября, состоится в Санкт-Петербурге 23-25 апреля.