Про Чебурашку снимут семейную комедию

Киностудия «Союзмультфильм» и студия Yellow, Black and White совместно с телеканалом «Россия 1» и телеканалом СТС создадут полнометражный художественный фильм под рабочим названием «Чебурашка». Популярный отечественный мультгерой впервые появится на киноэкране в совершенно новом качестве – персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в киноленту методом совмещения Full CG, уточняет пресс-служба «Союзмультфильма».
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»
«Созданный нашими великими мастерами – писателем Эдуардом Успенским, художником Леонидом Шварцманом, а также всей творческой группой легендарного мультипликационного цикла образ Чебурашки оказался настолько точным попаданием в сердца миллионов жителей нашей планеты, что и спустя годы продолжает вдохновлять творцов по всему миру. И я думаю, это лучший подарок для любого автора – знать, что придуманный тобой когда-то герой уже живёт собственной жизнью и становится персонажем многих других произведений. Год назад "Союзмультфильм" получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Николаевича Успенского, и тем самым взял на себя обязательства ответственно и бережно следить за его "творческим путём", не допуская спекуляций. Проект с Yellow, Black and White в этом смысле представляет очень точное и гармоничное развитие образа героя в современном мире», — считает председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащёва.
По жанру картина будет семейной комедией: сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке. Сценарий создают авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо, а режиссёрское кресло займёт Дмитрий Дьяченко. Как ожидается, съёмки фильма начнутся в 2021 году, а выход в прокат запланирован на 2022-й.
«Конечно, мы чувствуем колоссальную ответственность перед аудиторией в сотни миллионов человек и в России, и по всему миру, каждый из которых знает и любит Чебурашку с детства. Я очень рад, что спустя годы после "Кухни" и "Последнего богатыря" мы вновь объединим силы с Димой Дьяченко, и уверен, что вместе вновь вас не подведём. Наше кино не будет буквальной экранизацией старой истории, у нас точно не будет говорящих крокодилов, но Чебурашка будет живым и тёплым, озорным ушастым зверьком. Рассказывать о его приключениях пока не могу — секрет», — говорит руководитель авторской группы, генеральный продюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо.
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