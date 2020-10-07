Питчинг «15 пилотов Лиги кино» пройдёт в онлайн-формате

На платформе Zoom 15 октября в 17.00 пройдёт презентация проектов, разработанных авторами сценарного курса высшего уровня «Сериал 2.0» под руководством главных редакторов ведущих сериальных продакшенов и телеканалов.
фото: пресс-служба «Лиги кино»
Согласно пресс-службе сценарной школы «Лига кино», мастерами курса являются шеф-редактор «Марс Медиа Энтертейнмент» Наталья Шишкова, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, главный редактор кинокомпании «Мостелефильм» Константин Закашанский и шеф-редактор дирекции игрового кино и сериалов НТВ Василий Корвяков. Руководителем курса выступил креативный продюсер полнометражных фильмов и сериалов, CEO «Лиги кино» Олег Богатов. Бессменный информационный партнёр презентации выпускников курса «Сериал 2.0» — Ассоциация продюсеров кино и телевидения, а исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова регулярно участвует в мероприятии в качестве эксперта.
В рамках курса, с января 2020-го, авторы создавали и дорабатывали свои истории под руководством своих мастеров. Методология обучения на курсе «Сериал 2.0» полностью воспроизводит технологию работы редакторов с авторами в крупнейших кинокомпаниях. Каждый автор в течение года прикреплён к конкретному мастеру (редактору) и переписывает проект по его правкам и комментариям. Многие сериалы были несколько раз переписаны к настоящему моменту и получили одобрение мастеров курса.
В этом году «Лига кино» выступила техническим организатором и партнёром Марафона сценаристов КиноПоиск HD, который проходил в три этапа с апреля по сентябрь и включал в себя образовательную программу с ведущими продюсерами, режиссёрами и сценаристами. Марафон успешно завершился финальным онлайн-питчингом и выбором семи оригинальных проектов для разработки на платформе. Сценарная школа также стала организатором учебно-производственной мастерской семейного кино с творческой лабораторией Disney в России. Цель мастерской – поиск и доработка лучших полнометражных проектов в соответствии с требованиями компании Disney. Оба проекта по поиску авторов были поддержаны и проводились совместно с АПКиТ.
Итоговый питчинг сериальных проектов «15 пилотов Лиги кино» ранее проходил на киностудии «Амедиа», но в сегодняшней эпидемиологической ситуации, сложившейся в Москве, по согласованию с АПКиТ было принято решение о переносе на платформу Zoom. Аккредитация на онлайн-мероприятие будет доступна только профессионалам индустрии – продюсерам, редакторам, режиссёрам.
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