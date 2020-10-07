Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Питчинг «15 пилотов Лиги кино» пройдёт в онлайн-формате

7 октября
2020 год

Новости кино >>
7 октября 2020
На платформе Zoom 15 октября в 17.00 пройдёт презентация проектов, разработанных авторами сценарного курса высшего уровня «Сериал 2.0» под руководством главных редакторов ведущих сериальных продакшенов и телеканалов.

Питчинг «15 пилотов Лиги кино» пройдёт в онлайн-формате
фото: пресс-служба «Лиги кино»

Согласно пресс-службе сценарной школы «Лига кино», мастерами курса являются шеф-редактор «Марс Медиа Энтертейнмент» Наталья Шишкова, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, главный редактор кинокомпании «Мостелефильм» Константин Закашанский и шеф-редактор дирекции игрового кино и сериалов НТВ Василий Корвяков. Руководителем курса выступил креативный продюсер полнометражных фильмов и сериалов, CEO «Лиги кино» Олег Богатов. Бессменный информационный партнёр презентации выпускников курса «Сериал 2.0» — Ассоциация продюсеров кино и телевидения, а исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова регулярно участвует в мероприятии в качестве эксперта.

В рамках курса, с января 2020-го, авторы создавали и дорабатывали свои истории под руководством своих мастеров. Методология обучения на курсе «Сериал 2.0» полностью воспроизводит технологию работы редакторов с авторами в крупнейших кинокомпаниях. Каждый автор в течение года прикреплён к конкретному мастеру (редактору) и переписывает проект по его правкам и комментариям. Многие сериалы были несколько раз переписаны к настоящему моменту и получили одобрение мастеров курса.



В этом году «Лига кино» выступила техническим организатором и партнёром Марафона сценаристов КиноПоиск HD, который проходил в три этапа с апреля по сентябрь и включал в себя образовательную программу с ведущими продюсерами, режиссёрами и сценаристами. Марафон успешно завершился финальным онлайн-питчингом и выбором семи оригинальных проектов для разработки на платформе. Сценарная школа также стала организатором учебно-производственной мастерской семейного кино с творческой лабораторией Disney в России. Цель мастерской – поиск и доработка лучших полнометражных проектов в соответствии с требованиями компании Disney. Оба проекта по поиску авторов были поддержаны и проводились совместно с АПКиТ.

Итоговый питчинг сериальных проектов «15 пилотов Лиги кино» ранее проходил на киностудии «Амедиа», но в сегодняшней эпидемиологической ситуации, сложившейся в Москве, по согласованию с АПКиТ было принято решение о переносе на платформу Zoom. Аккредитация на онлайн-мероприятие будет доступна только профессионалам индустрии – продюсерам, редакторам, режиссёрам.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Лига Кино» проведёт питчинг «15 пилотов»
Поиск по меткам
коронавируспитчинг
персоны
Александр Архипов (II)Олег БогатовВасилий КорвяковНаталья Шишкова

анонс

Постдеконструкция. Пан Володыёвский

Скорбим

Владислав Пьявко
6 октября ушёл из жизни оперный певец Владислав Пьявко.
Майя Маркова
5 октября ушла из жизни режиссёр Майя Маркова.
Лидия Кушкова
3 октября ушла из жизни актриса Лидия Кушкова.

День рождения >>

Владимир Богданов
Дмитрий Гудочкин
Денис Демин
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов (III)
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Дилан Бейкер
Энди Дивайн
Николь Ари Паркер
Рышард Петруский
Хью Фрэйзер
Джун Эллисон
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Бегущий по лезвию
научная фантастика, триллер
Гонконг, США, 1982
Первая ведьма
фильм ужасов
США, 2019
Китобой
драма, приключения
Россия, Бельгия, Польша, 2020
Падение
драма, социальная драма
Великобритания, Дания, Канада, США, 2020
Генерал де Голль
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2020
Гномы в деле!
детский фильм, приключения
Германия, 2020
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
Кто не спрятался..?
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2019
Честный вор
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2020
Таинственные импрессионисты
Италия, 2020
За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен