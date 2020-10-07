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Кая Скоделарио станет Клэр Редфилд в новой киноверсии игры Resident Evil

7 октября
2020 год

Новости кино >>
7 октября 2020
Кая Скоделарио возглавит актёрский состав новой адаптации культовой серии игр Resident Evil, за чью постановку отвечает Йоханнес Робертс. Актрисе достался образ Клэр Редфилд, уверяет Deadline.

Кая Скоделарио станет Клэр Редфилд в новой киноверсии игры Resident Evil
фото: twitter.com

В Джилл Валентайн перевоплотится Ханна Джон-Кэймен, Робби Амелл станет Крисом Редфилдом, Том Хоппер превратится в главного антагониста серии Альберта Вескера, Эван Джогиа сыграет Леона С. Кеннеди, а Нилу Макдонафу доверили роль Уильяма Биркина.

Будущая лента будет основана на двух первых частях, чьи события разворачиваются в 1998-м в Ракун-Сити.

Кая Скоделарио станет Клэр Редфилд в новой киноверсии игры Resident Evil
фото: Resident Evil 2

«В этом фильме я действительно хочу вернуться к оригинальным первым двум играм и воссоздать тот ужасающий внутренний опыт, который у меня был, когда я впервые играл в них, и в то же время рассказать обоснованную человеческую историю о маленьком умирающем американском городке», — говорит режиссёр.

Первая экранизация вышла благодаря Полу Уильяму Скотту Андерсону в 2002-м и сумела заработать в мировом прокате 1,2 млрд долларов. Впоследствии киносерия разрослась до шести фильмов. Главную роль в них исполнила Милла Йовович.
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