Кая Скоделарио станет Клэр Редфилд в новой киноверсии игры Resident Evil

В Джилл Валентайн перевоплотится Ханна Джон-Кэймен, Робби Амелл станет Крисом Редфилдом, Том Хоппер превратится в главного антагониста серии Альберта Вескера, Эван Джогиа сыграет Леона С. Кеннеди, а Нилу Макдонафу доверили роль Уильяма Биркина.
Будущая лента будет основана на двух первых частях, чьи события разворачиваются в 1998-м в Ракун-Сити.
фото: Resident Evil 2
«В этом фильме я действительно хочу вернуться к оригинальным первым двум играм и воссоздать тот ужасающий внутренний опыт, который у меня был, когда я впервые играл в них, и в то же время рассказать обоснованную человеческую историю о маленьком умирающем американском городке», — говорит режиссёр.
Первая экранизация вышла благодаря Полу Уильяму Скотту Андерсону в 2002-м и сумела заработать в мировом прокате 1,2 млрд долларов. Впоследствии киносерия разрослась до шести фильмов. Главную роль в них исполнила Милла Йовович.
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