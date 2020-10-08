Фестиваль молодого кино «Святая Анна» пройдет с 9 по 16 октября

27-й Открытый фестиваль студенческого и дебютного кино «Святая Анна», основанный Союзом кинематографистов РФ, пройдет с 9 по 16 октября. В этом году в конкурсе смотра представлено 122 короткометражных фильма, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Смотр пройдет на пяти площадках Москвы, в числе которых Центральный Дом кино, кинотеатр «Москино Факел», Центр документального кино, залы Музея кино и в Кинозал ГУМ.
Спецсобытием 27-й «Святой Анны» станет премьера новой короткометражный картины Сергея Соловьева «Ути-Ути-Ути», которую он создал в соавторстве с выпускницей своей мастерской Стасей Венковой, выступившей сценаристкой и исполнительницей главной роли. Фильм участвовал в программе «Перспективы» 49-го МКФ в Роттердаме. Его российская премьера состоится в день закрытия «Святой Анны», 16 октября.
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