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Фестиваль молодого кино «Святая Анна» пройдет с 9 по 16 октября

8 октября
2020 год

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8 октября 2020
27-й Открытый фестиваль студенческого и дебютного кино «Святая Анна», основанный Союзом кинематографистов РФ, пройдет с 9 по 16 октября. В этом году в конкурсе смотра представлено 122 короткометражных фильма, сообщают организаторы.

Фестиваль молодого кино «Святая Анна» пройдет с 9 по 16 октября
фото: Пресс-служба фестиваля "Святая Анна"

Смотр пройдет на пяти площадках Москвы, в числе которых Центральный Дом кино, кинотеатр «Москино Факел», Центр документального кино, залы Музея кино и в Кинозал ГУМ.

Помимо показов в обычном фестивальном режиме запланирована образовательная программа, состоящая из лекций, мастер-классов и открытых разговоров с профессионалами киноиндустрии. В обсуждениях примут участие Екатерина Шагалова, Юлия Мишкинене, Кирилл Соколов, Иван С. Тведовский и другие. Также в рамках смотра пройдет несколько открытых презентаций факультетов Киношколы Александра Митты.

Спецсобытием 27-й «Святой Анны» станет премьера новой короткометражный картины Сергея Соловьева «Ути-Ути-Ути», которую он создал в соавторстве с выпускницей своей мастерской Стасей Венковой, выступившей сценаристкой и исполнительницей главной роли. Фильм участвовал в программе «Перспективы» 49-го МКФ в Роттердаме. Его российская премьера состоится в день закрытия «Святой Анны», 16 октября.

В состав жюри вошли режиссеры Сергей Мокрицкий, Елена Ласкари и Леонид Шмельков, киновед Сергей Землянухин, актриса Анна Слю, кинокритик Егор Москвитин, оператор Алексей Фёдоров и продюсер Елена Яцура.
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