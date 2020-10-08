Фестиваль молодого кино «Святая Анна» пройдет с 9 по 16 октября

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Британскую «Хильду» отметили призом ФИПРЕССИ на 42-м ММКФ

8 октября

«Барбоскины», перезапуск «Ну, погоди!» и «Простоквашино» получат поддержку Минкультуры

Средства будут выделены на 69 анимационных проектов для детей.