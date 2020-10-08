Главную награду ММКФ получил «Блокадный дневник» Андрея Зайцева

Главную режиссерскую награду получил Риши Пэлэм, поставивший «Хильду», которую на ММКФ также отметили призом ФИПРЕССИ. Исполнительницу главной роли Меган Первис признали лучшей актрисой. Среди мужчин победу одержал Гур Бентвич за ленту «Как сыр в масле», где он не только сыграл, но и выступил в качестве режиссера и сценариста.
Спецприз 42-го ММКФ достался турецкому фильму «В тени» Эрдема Тепегёза. Награды «За многолетнее служение искусству кино» удостоилась Светлана Дружинина. В категории документальных проектов победил корейский «Ноктюрн» Гванчо Чона, а среди короткометражных фильмов отметили ленту «Боюсь забыть твое лицо» Самеха Алаа.
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