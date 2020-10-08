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Фильм из ЮАР «Поппи Нонгена» стал лучшим на фестивале стран БРИКС

8 октября
2020 год

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8 октября 2020
Завершился Пятый кинофестиваль стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходил в этом году в Москве с 1 по 7 октября в рамках 42-го ММКФ. Главный приз смотра получила картина из ЮАР «Поппи Нонгена» режиссера Кристиана Олвагена.

Фильм из ЮАР «Поппи Нонгена» стал лучшим на фестивале стран БРИКС
фото: Пресс-служба ММКФ

На смотре впервые вручили сразу два приза за лучшую женскую роль и отказались от присуждения награды мужчинам. Так, победу одержали Кани Кушрути, сыгравшая в индийской ленте «Бирьяни», и бразильянка Талита Караута за фильм «Молчание дождя». По словам председатели жюри Сергея Мокрицкого, «женщины, которые выполняют мужскую работу, зачастую делают это лучше мужчин».

Специальный приз жюри достался российской ленте «Красный призрак», снятой Андреем Богатыревым. А лучшим режиссером признали Лоу ЕСубботний роман»). Всего в программе кинофестиваля участвовали 10 картин.

Помимо Мокрицкого в состав жюри вошли второй секретарь Посольства Индии в Москве Махима Сиканд, китайский режиссер Чжан Цзинчэн, временный поверенный в делах посольства ЮАР Мадивха Аарон Мудимели и продюсер Жанна Толстикова, которая представляла Бразилию.

В следующем году фестиваль состоится в Индии. Идея проведения мероприятия была впервые озвучена в 2015 году. Главы государств ее поддержали. Так, смотр начал свое шествие и проходил поочередно в странах, председательствующих в БРИКС.
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