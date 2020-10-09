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Исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Носика

9 октября
2020 год

Новости кино >>
9 октября 2020
Сегодня, 9 октября, исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РФ, старшего брата Владимира Носика, отца Александра Носика, популярного советского и российского актёра театра и кино Валерия Носика.

Исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Носика

Валерий Бенедиктович родился 9 октября 1940 года в Москве. В 1963-м окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, где учился в мастерской Михаила Ромма. Один из создателей и актёр Экспериментального театра-студии пантомимы «Эктемим» под руководством Александра Румнева. С 1961-го 1964-й — актёр МТЮЗа, затем около десяти лет состоял в труппе Московского театра имени А. С. Пушкина, а в 1972-м его приняли в Малый театр, которому он отдал всю свою оставшуюся жизнь.

В кино дебютировал в 1958-м, сыграв Носа в молодёжной криминальной драме Марии Фёдоровой «Стучись в любую дверь». Всего на счету мастера эпизода более 140 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких картинах и сериалах, как «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Стряпуха», «Рано утром», «Сказка о царе Салтане», «Освобождение», «Преступление и наказание», «Ехали в трамвае Ильф и Петров», «Руслан и Людмила», «Большая перемена», «Анискин и Фантомас», «Умные вещи», «Царевич Проша», «Горожане», «Следствие ведут Знатоки», «Ты — мне, я — тебе», «Инкогнито из Петербурга», «И снова Анискин», «По улицам комод водили...», «Расписание на послезавтра», «С любимыми не расставайтесь», «Дамы приглашают кавалеров», «Через тернии к звёздам», «Гонки по вертикали», «Визит дамы», «По прозвищу "Зверь"», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита», «На углу у Патриарших» и многие другие.

Исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Носика
фото: кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Первой женой Носика была Лия Ахеджакова, с которой работал вместе в ТЮЗе. Второй женой стала Мария Стерникова. Они познакомились на съёмках фильма «Спеши строить дом», где Мария играла одну из ролей. В 1971-м у них родился сын Александр, ставший актёром.

Валерий Носик скончался в своей московской квартире 4 января 1995-го на 55-м году жизни. Похоронен на втором участке Троекуровского кладбища Москвы.
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Исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Носика фотографии
Исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Носика фотографии
Исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Носика фотографии
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