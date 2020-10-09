Исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Носика

Сегодня, 9 октября, исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РФ, старшего брата Владимира Носика, отца Александра Носика, популярного советского и российского актёра театра и кино Валерия Носика.
фото: кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
Первой женой Носика была Лия Ахеджакова, с которой работал вместе в ТЮЗе. Второй женой стала Мария Стерникова. Они познакомились на съёмках фильма «Спеши строить дом», где Мария играла одну из ролей. В 1971-м у них родился сын Александр, ставший актёром.
Валерий Носик скончался в своей московской квартире 4 января 1995-го на 55-м году жизни. Похоронен на втором участке Троекуровского кладбища Москвы.
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