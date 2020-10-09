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Начальник военкомата Дмитрий Нагиев отправляет женихов своей дочери в армию

9 октября
2020 год

Новости кино >>
9 октября 2020
В сети появился трейлер комедии «Спасите Колю!» Дмитрия ГубареваТень звезды»).


У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший её в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома…

Начальник военкомата Дмитрий Нагиев отправляет женихов своей дочери в армию

Главные роли исполнили Дмитрий Нагиев, Нонна Гришаева, Галина Польских, Владимир Сычёв, Юлия Франц, Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин, Алексей Золотовицкий, Людмила Чурсина, Анна Банщикова, Игорь Самойлов, Кирилл Нагиев, Анна Уколова, Фёдор Лавров и Александр Робак.

На большие экраны фильм «Спасите Колю!» выйдет 23 февраля 2021 года.
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Начальник военкомата Дмитрий Нагиев отправляет женихов своей дочери в армию фотографии
Начальник военкомата Дмитрий Нагиев отправляет женихов своей дочери в армию фотографии
Начальник военкомата Дмитрий Нагиев отправляет женихов своей дочери в армию фотографии
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