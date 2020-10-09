В Сочи пройдёт Восьмой международный кинофестиваль SIFFA 2020

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В шорт-лист попало девять фильмов.

Начальник военкомата Дмитрий Нагиев отправляет женихов своей дочери в армию

Исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Носика

8 октября

Фильм из ЮАР «Поппи Нонгена» стал лучшим на фестивале стран БРИКС

На смотре впервые вручили сразу два приза за лучшую женскую роль.