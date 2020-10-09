В Сочи пройдёт Восьмой международный кинофестиваль SIFFA 2020

С 3 по 7 ноября в пятый раз в Сочи состоятся VIII Сочинский международный кинофестиваль
и кинопремия SIFFA 2020 и музыкальный фестиваль «Ирида». В рамках мероприятий будет показано свыше 50 картин, включая документальные и короткометражные фильмы. Основной площадкой станет концертный зал Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi в Адлере. Церемония открытия пройдёт в Зимнем театре Сочи. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, Администрации города Сочи, Россотрудничества в Великобритании, Посольства Российской Федерации в Великобритании, Collection Paradise Resort & Spa Sochi, Sindika Film Productions Co, а также известных кинематографистов и деятелей искусств, уточняет пресс-служба смотра.
Премии в этом году вручаются в нескольких номинациях, среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Приз Веры Глаголевой за лучший дебют», «Приз за лучшие костюмы», «Лучшая оригинальная музыка», «Вклад в мировое кино», «Лучший оператор», «Лучший сценарий», «Лучший художник-постановщик». Кроме того, по решению жюри вручается Специальный приз, а также отмечаются картины в секциях «Полный метр», «Короткий метр» и «Документальный метр». Отдельная специальная награда «Приз Президента SIFFA» вручается за фильм, наиболее соответствующий концепции кинофестиваля и идее создания «моста», объединяющего страны и народы.
Победители смотра получат позолоченную статуэтку богини Ириды, вестницы олимпийских богов, посредницы между богами и людьми, разгоняющей облака и приносящей радугу, в интерпретации символики кинофестиваля — держащую в высоко поднятых руках киноплёнку.
По словам президента VIII Сочинского международного кинофестиваля и кинопремий SIFFA 2020 Любови Балаговой-Кандур
, «история кинематографа вряд ли знает столь же беспрецедентную ситуацию, которую мы переживаем сейчас в связи с пандемией коронавируса. Даже во время Второй мировой войны киноиндустрия не подвергалась таким сокрушительным ударам. Поэтому организация кинофестиваля в это сложное и непредсказуемое время является для меня лично, а также моих коллег и партнёров настоящим чудом. Чудом является и тот факт, что мы организовываем музыкальный фестиваль "Ирида". Считаю любую поддержку со стороны партнёров величайшим подвигом. Ежегодно, проводя кинофестиваль поочередно в Лондоне и Сочи, мы всегда стараемся привнести в его программу что-то новое, почерпнутое из культуры, искусства, а также традиций России и Великобритании, пытаясь тем самым расширить границы международного культурного сотрудничества. В этом и заключается наш путь развития в качестве российско-британского фестиваля – делать наше мероприятие для жителей и гостей Сочи, и работать со всеми профессионалами, с которыми мы создаём нашу историю».
Все мероприятия пройдут в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и ограниченным количеством участников и будут бесплатными для зрителей.
обсуждение >>