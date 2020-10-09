Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Сочи пройдёт Восьмой международный кинофестиваль SIFFA 2020

9 октября
2020 год

Новости кино >>
9 октября 2020
С 3 по 7 ноября в пятый раз в Сочи состоятся VIII Сочинский международный кинофестиваль и кинопремия SIFFA 2020 и музыкальный фестиваль «Ирида». В рамках мероприятий будет показано свыше 50 картин, включая документальные и короткометражные фильмы. Основной площадкой станет концертный зал Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi в Адлере. Церемония открытия пройдёт в Зимнем театре Сочи. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, Администрации города Сочи, Россотрудничества в Великобритании, Посольства Российской Федерации в Великобритании, Collection Paradise Resort & Spa Sochi, Sindika Film Productions Co, а также известных кинематографистов и деятелей искусств, уточняет пресс-служба смотра.

В Сочи пройдёт Восьмой международный кинофестиваль SIFFA 2020
фото: sochiru.ru

Премии в этом году вручаются в нескольких номинациях, среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Приз Веры Глаголевой за лучший дебют», «Приз за лучшие костюмы», «Лучшая оригинальная музыка», «Вклад в мировое кино», «Лучший оператор», «Лучший сценарий», «Лучший художник-постановщик». Кроме того, по решению жюри вручается Специальный приз, а также отмечаются картины в секциях «Полный метр», «Короткий метр» и «Документальный метр». Отдельная специальная награда «Приз Президента SIFFA» вручается за фильм, наиболее соответствующий концепции кинофестиваля и идее создания «моста», объединяющего страны и народы.

Победители смотра получат позолоченную статуэтку богини Ириды, вестницы олимпийских богов, посредницы между богами и людьми, разгоняющей облака и приносящей радугу, в интерпретации символики кинофестиваля — держащую в высоко поднятых руках киноплёнку.

В Сочи пройдёт Восьмой международный кинофестиваль SIFFA 2020
фото: kuda-sochi.ru

По словам президента VIII Сочинского международного кинофестиваля и кинопремий SIFFA 2020 Любови Балаговой-Кандур, «история кинематографа вряд ли знает столь же беспрецедентную ситуацию, которую мы переживаем сейчас в связи с пандемией коронавируса. Даже во время Второй мировой войны киноиндустрия не подвергалась таким сокрушительным ударам. Поэтому организация кинофестиваля в это сложное и непредсказуемое время является для меня лично, а также моих коллег и партнёров настоящим чудом. Чудом является и тот факт, что мы организовываем музыкальный фестиваль "Ирида". Считаю любую поддержку со стороны партнёров величайшим подвигом. Ежегодно, проводя кинофестиваль поочередно в Лондоне и Сочи, мы всегда стараемся привнести в его программу что-то новое, почерпнутое из культуры, искусства, а также традиций России и Великобритании, пытаясь тем самым расширить границы международного культурного сотрудничества. В этом и заключается наш путь развития в качестве российско-британского фестиваля – делать наше мероприятие для жителей и гостей Сочи, и работать со всеми профессионалами, с которыми мы создаём нашу историю».

Все мероприятия пройдут в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и ограниченным количеством участников и будут бесплатными для зрителей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Постдеконструкция. Пан Володыёвский

Скорбим

Виктор Мютников
7 октября ушёл из жизни актёр Виктор Мютников.
Владислав Пьявко
6 октября ушёл из жизни оперный певец Владислав Пьявко.
Майя Маркова
5 октября ушла из жизни режиссёр Майя Маркова.

День рождения >>

Алексей Агопьян
Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Янина Калганова
Валерий Носик
Анна Якунина
Джон Леннон
Владимир Меншик
Майкл Паре
Оттавия Пикколо
Аластер Сим
Кшиштоф Строиньский
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Бегущий по лезвию
научная фантастика, триллер
Гонконг, США, 1982
Первая ведьма
фильм ужасов
США, 2019
Китобой
драма, приключения
Россия, Бельгия, Польша, 2020
Падение
драма, социальная драма
Великобритания, Дания, Канада, США, 2020
Генерал де Голль
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2020
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
Гномы в деле!
детский фильм, приключения
Германия, 2020
Кто не спрятался..?
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2019
Честный вор
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2020
Таинственные импрессионисты
Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен