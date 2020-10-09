Объявлены финалисты конкурса сценариев короткого метра «Быстрый старт»

Видеосервис Start и продюсерский центр Potential обработали более 700 заявок от участников конкурса сценариев короткого метра «Быстрый старт» и сформировали шорт-лист из девяти проектов. Финалисты будут защищать свои работы на онлайн-питчинге, который пройдёт до конца октября, трансляцию сможет посмотреть любой желающий.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Согласно пресс-службе видеосервиса, в шорт-лист попали фильмы «Собирайся, поедем на праздник» Юлии Погребняк, «Зарница» Алёны Шевченко, «Я могу» Константина Тищенко, «Олимпиада» Анны Яновской, «База Эхо Приём» Ростислава Смирнягина, «Посвящается Витьку» Татьяны Леоновой, «Инцидент» Дарьи Разумниковой, «Аномальный холод» Алексея Михайлова и «Невероятная трагедия А. Курпатова, или как я стал писателем...» Данила Орлова.
«Чего скрывать, мы с самого начала ожидали получить большое количество интересных заявок. Но что талантливых и смелых авторов оказалось столько — нас и вовсе приятно удивило. Это в очередной раз подтверждает, что выбранный нами курс на оригинальный отечественный контент имеет огромный потенциал. Главный результат подобных конкурсов — это знакомство с новыми интересными авторами, талантливыми смелыми людьми — сценаристами, продюсерами, режиссёрами — уже попробовавшими себя в коротком метре и полными желания вновь в нём работать. Заочно знакомство уже состоялось! Теперь мы с нетерпением ждём встречи с авторами на питчинге, возможности услышать их истории из первых уст, а также того дня, когда сможем начать работу с победителями», — говорит программный директор Start Михаил Клочков.
По итогам питчинга жюри выберет до пяти проектов, авторы которых получат гранты на съёмки короткометражных фильмов и продюсерскую поддержку видеосервиса Start. Призовой фонд конкурса — 5 миллионов рублей. Снятые победителями короткометражки будут показаны на платформе в линейке оригинальных фильмов Start.
«Для нас проведение сценарного конкурса — стандартный алгоритм, отлаженный формат работы с авторами. Но в этот раз организация конкурсного отбора стала настоящим вызовом: целых 700 сценариев прошли через руки наших ридеров за два месяца, и из множества замечательных историй мы отобрали лишь несколько лучших. Впереди самый сложный этап — питчинг, где мы увидим не только сами истории, но и пообщаемся с авторами, поймём, насколько они горят своими идеями и готовы ли к продуктивному диалогу со студией и продюсерами. Мы верим, что результатом конкурса станет действительно интересный зрительский контент короткого формата, и главное — появление новых имён в российской киноиндустрии», — прокомментировала продюсер Potential Александра Алёхина.
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