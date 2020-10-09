Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вышла четырнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»

9 октября
2020 год

Новости кино >>
9 октября 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет четырнадцатую серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «Образ врага (часть 1)» полностью посвящен проблеме образа вражеской армии в документальной хронике времен войны. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



В отличие от режиссеров художественного фильма, которые могли использовать актеров для изображения вражеских солдат, у документалистов не было возможности снять немцев вживую. Операторы охотились за возможностью отснять пленных, брошенную технику или подбитые истребители. В новой серии «Как снимали войну» наглядно повествуется о формировании образа немецкого солдата, а также обо всех технических уловках, которые использовали фронтовые операторы для создания и передачи образа врага.

Вышла четырнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»

***
Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Документальный проект «Как снимали войну» прошёл отбор во второй тур премии «Лавровая ветвь»
12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову
Десятая серия документального проекта «Как снимали войну»
Восьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена инсценированным съемкам
Пятая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена оператору Владимиру Сущинскому
Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине
Поиск по меткам
Как снимали войнуфронтовые операторы

фотографии >>
Вышла четырнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» фотографии
Вышла четырнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» фотографии
Вышла четырнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» фотографии
Вышла четырнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Мютников
7 октября ушёл из жизни актёр Виктор Мютников.
Владислав Пьявко
6 октября ушёл из жизни оперный певец Владислав Пьявко.
Майя Маркова
5 октября ушла из жизни режиссёр Майя Маркова.

День рождения >>

Алексей Агопьян
Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Янина Калганова
Валерий Носик
Анна Якунина
Джон Леннон
Владимир Меншик
Майкл Паре
Оттавия Пикколо
Аластер Сим
Кшиштоф Строиньский
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Бегущий по лезвию
научная фантастика, триллер
Гонконг, США, 1982
Первая ведьма
фильм ужасов
США, 2019
Китобой
драма, приключения
Россия, Бельгия, Польша, 2020
Падение
драма, социальная драма
Великобритания, Дания, Канада, США, 2020
Генерал де Голль
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2020
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
Гномы в деле!
детский фильм, приключения
Германия, 2020
Кто не спрятался..?
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2019
Честный вор
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2020
Таинственные импрессионисты
Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен