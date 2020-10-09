Вышла четырнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»

анонс

Премьера сериала «Дом дракона» намечена на 2022 год.

Пэдди Консидайн сыграет одного из Таргариенов в приквеле «Игры престолов»

В шорт-лист попало девять фильмов.

9 октября

В Сочи пройдёт Восьмой международный кинофестиваль SIFFA 2020

Смотр состоится с 3 по 7 ноября в традиционном формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.