Пэдди Консидайн сыграет одного из Таргариенов в приквеле «Игры престолов»

Пэдди Консидайну
досталась одна из ключевых ролей в спин-оффе «Игры престолов
» — приквеле «Дом дракона». Актёр воплотит образ короля Визериса I, уверяет Deadline
.
В основу десятисерийного шоу положена книга Джорджа Р. Р. Мартина
«Пламя и кровь
». Действие разворачивается за 300 лет до событий оригинала и фокусируется на династии Таргариенов – от завоевания Семи Королевств Эйгоном до совершеннолетия короля Эйгона III, во время которого умерли последние драконы Таргариенов.
Над сериалом работают Мартин и Райан Кондал
. Режиссёром пилота выступит постоянный постановщик «Игры престолов» Мигель Сапочник
. Премьера намечена на 2022 год.
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