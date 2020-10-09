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Пэдди Консидайн сыграет одного из Таргариенов в приквеле «Игры престолов»

9 октября
2020 год

Новости кино >>
9 октября 2020
Пэдди Консидайну досталась одна из ключевых ролей в спин-оффе «Игры престолов» — приквеле «Дом дракона». Актёр воплотит образ короля Визериса I, уверяет Deadline.

Пэдди Консидайн сыграет одного из Таргариенов в приквеле «Игры престолов»
фото: metro.co

В основу десятисерийного шоу положена книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие разворачивается за 300 лет до событий оригинала и фокусируется на династии Таргариенов – от завоевания Семи Королевств Эйгоном до совершеннолетия короля Эйгона III, во время которого умерли последние драконы Таргариенов.

Над сериалом работают Мартин и Райан Кондал. Режиссёром пилота выступит постоянный постановщик «Игры престолов» Мигель Сапочник. Премьера намечена на 2022 год.
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