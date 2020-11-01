Мэтт Дэймон сыграет камео в новом триллере Стивена Содерберга

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Геннди Тартаковски создаст для HBO Max анимационный сериал о бывших единорогах

31 октября

Агент ЦРУ Арми Хаммер подружится с советским инженером в исполнении Мадса Миккельсена

Актеры подписались на участие в триллере о холодной войне «Шпион на миллиард долларов».