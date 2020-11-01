Мэтт Дэймон сыграет камео в новом триллере Стивена Содерберга

Мэтт Дэймон
вновь поработает со Стивеном Содербергом
. Согласно Deadline
, актёру досталось камео в его новом криминальном триллере «Без резких движений
» (No Sudden Move).
Ранее Дэймон сыграл в восьми картинах режиссёра, включая трилогию «Одиннадцать друзей Оушена
», «Не в себе
», «Заражение
» и «За канделябрами
». В новой работе Содерберга он будет сниматься всего два дня.
В фильме также заняты Бенисио Дель Торо
, Джон Хэмм
, Дэвид Харбор
, Дон Чидл
, Эми Саймец
, Рэй Лиотта
, Кирэн Калкин
, Брендан Фрейзер
, Ноа Джуп
, Билл Дюк
, Фрэнки Шоу
и Джулия Фокс
. За сценарий отвечает Эд Соломон
. На данный момент съёмки проходят в Детройте, а премьера ленты запланирована на стриминговом сервисе HBO Max, заключившем с постановщиком контракт на производство нескольких фильмов.
События картины развернутся в 1955 году. Зрителям поведают о группе мелких преступников, нанятых для кражи якобы самого простого документа. Когда их затея потерпела крах, они вынуждены искать своего нанимателя.
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