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Мэтт Дэймон сыграет камео в новом триллере Стивена Содерберга

1 ноября
2020 год

Новости кино >>
1 ноября 2020
Мэтт Дэймон вновь поработает со Стивеном Содербергом. Согласно Deadline, актёру досталось камео в его новом криминальном триллере «Без резких движений» (No Sudden Move).

Ранее Дэймон сыграл в восьми картинах режиссёра, включая трилогию «Одиннадцать друзей Оушена», «Не в себе», «Заражение» и «За канделябрами». В новой работе Содерберга он будет сниматься всего два дня.

Мэтт Дэймон сыграет камео в новом триллере Стивена Содерберга
фото: joblo.com

В фильме также заняты Бенисио Дель Торо, Джон Хэмм, Дэвид Харбор, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Кирэн Калкин, Брендан Фрейзер, Ноа Джуп, Билл Дюк, Фрэнки Шоу и Джулия Фокс. За сценарий отвечает Эд Соломон. На данный момент съёмки проходят в Детройте, а премьера ленты запланирована на стриминговом сервисе HBO Max, заключившем с постановщиком контракт на производство нескольких фильмов.

События картины развернутся в 1955 году. Зрителям поведают о группе мелких преступников, нанятых для кражи якобы самого простого документа. Когда их затея потерпела крах, они вынуждены искать своего нанимателя.
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