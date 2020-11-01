Геннди Тартаковски создаст для HBO Max анимационный сериал о бывших единорогах

Создатель трилогии «Монстры на каникулах
» Геннди Тартаковски
снимет анимационный сериал «Единорог: Вечные воины
» (Unicorn: Warriors Eternal), уверяет Variety
.
Шоу, вдохновлённое мифами и легендами со всего мира, заказал стриминговый сервис HBO Max на пару с Cartoon Network.
Зрителям расскажут о команде древних героев, защищающей мир от зла. Когда-то они были единорогами, но после пробуждения оказались в телах подростков с амнезией и минимумом сил. Теперь герои вынуждены одновременно справляться со всеми прелестями пубертатного периода и спасать мир от гибели.
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