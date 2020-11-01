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Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй разбудят в себе «Материнский инстинкт»

1 ноября
2020 год

Новости кино >>
1 ноября 2020
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй, игравшие вместе в «Интерстелларе» Кристофера Нолана, подписались на участие в англоязычном ремейке бельгийского психологического триллера Оливье Массе-Депасса «Материнский инстинкт». На сей раз у актрис будет гораздо больше совместных сцен.


Как сообщает Deadline, режиссёром новой версии выступит создатель оригинала, основанного на романе Барбары Абель. За адаптацию отвечает автор «50 штатов страха» Сара Конрадт.

В картине пойдёт рассказ о лучших подругах-домохозяйках Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй), чья жизнь размеренно протекает на фоне 1960-х. Но всё меняется из-за трагического несчастного случая. Вина, подозрение и паранойя разрушают их сестринские узы, и начинается психологическая война, когда материнский инстинкт открывает свою тёмную сторону.
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фильмы
ИнтерстелларМатеринский инстинкт

фотографии >>
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй разбудят в себе «Материнский инстинкт» фотографии
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй разбудят в себе «Материнский инстинкт» фотографии
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй разбудят в себе «Материнский инстинкт» фотографии
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй разбудят в себе «Материнский инстинкт» фотографии
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