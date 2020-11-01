Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй разбудят в себе «Материнский инстинкт»

Джессика Честейн
и Энн Хэтэуэй
, игравшие вместе в «Интерстелларе
» Кристофера Нолана
, подписались на участие в англоязычном ремейке бельгийского психологического триллера Оливье Массе-Депасса
«Материнский инстинкт
». На сей раз у актрис будет гораздо больше совместных сцен.
Как сообщает Deadline
, режиссёром новой версии выступит создатель оригинала, основанного на романе Барбары Абель
. За адаптацию отвечает автор «50 штатов страха
» Сара Конрадт
.
В картине пойдёт рассказ о лучших подругах-домохозяйках Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй), чья жизнь размеренно протекает на фоне 1960-х. Но всё меняется из-за трагического несчастного случая. Вина, подозрение и паранойя разрушают их сестринские узы, и начинается психологическая война, когда материнский инстинкт открывает свою тёмную сторону.
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