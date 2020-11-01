Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эллен Пэйдж обучит Пэрис Берелс киберспортивным премудростям

1 ноября
2020 год

Новости кино >>
1 ноября 2020
Эллен Пэйдж получила одну из главных ролей в комедии 1UP. Это первый проект компании BuzzFeed Stuidos, уточняет Variety.

По сюжету геймерша в исполнении Перис Берелс была единственной девушкой в университетской команде по киберспорту. Когда ей надоели домогательства коллег, она ушла из «дружного коллектива» полная решимости создать женскую сборную. На помощь спортсменкам приходит тренерша Пэйдж, ушедшая из киберспорта после скандала.

Эллен Пэйдж обучит Пэрис Берелс киберспортивным премудростям
фото: takuda.net

Режиссёрское кресло фильма займёт Кайл Ньюман, снявший, в частности, «Фанатов». Над сценарием корпит Джулия Йоркс. Съёмки в Торонто запланированы уже на этот ноябрь.

Пэйдж известна игровому сообществу, прежде всего, как Джоди из психологического интерактивного триллера Дэвида Кейджа Beyond: Two Souls. Но её образ можно разглядеть и в Элли из The Last of Us, где героиню играла и озвучила Эшли Джонсон. Впрочем, критика со стороны актрисы и редизайн не помогли исправить внешность ключевому персонажу культовой игры студии Naughty Dog.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эллен Пейдж сыграет в телевизионном комиксе «Академия Амбрелла»
Эллен Пейдж столкнётся с зомби
Поиск по меткам
игры
персоны
Эшли ДжонсонЭллен Пэйдж

фотографии >>
Эллен Пэйдж обучит Пэрис Берелс киберспортивным премудростям фотографии
Beyond: Two Souls
Beyond: Two Souls
The Last of Us
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шон Коннери
31 октября 2020 года скончался актер Шон Коннери.
Галина Филимонова
31 октября ушла из жизни актриса Галина Филимонова.
Мария Варламова
28 октября ушла из жизни актриса Мария Варламова.
Анатолий Бабыкин
28 октября ушёл из жизни артист Анатолий Бабыкин.
Светлана Чибисова
28 октября ушла из жизни актриса Светлана Чибисова.
Валентина Кудинова
28 октября скончалась актриса Валентина Кудинова.
Светлана Ефимова-Михайлова
27 октября ушла из жизни актриса Светлана Ефимова-Михайлова.

День рождения >>

Максим Карушев
Анна Лисянская
Михаил Мартьянов
Георгий Николаенко
Мария Порошина
Владимир Сафронов
Фёдор Стригун
Константин Хохлов
Эльмира Шабанова
Илья Волох
Майкл Дэнисон
Тони Коллетт
Радован Лукавский
Фабрис Лукини
Айшвария Рай
Альдо Фабрици
все родившиеся 1 ноября >>

Афиша кино >>

Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
Откуда ты родом?
драма, музыкальный фильм, социальная драма
Великобритания, США, 2020
Побочный эффект
мистика, триллер
Россия, 2020
Сокровенный человек
исторический фильм
Россия, 2020
Кот под прикрытием
приключения, семейное кино, шпионский фильм
Китай, Франция, 2018
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Кольская сверхглубокая
триллер
Россия, 2020
Омен. Наследие
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Италия, 2019
В чужой шкуре
криминальный фильм, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, 2020
Друзья на свою голову
комедия
Франция, Бельгия, 2020
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен