Эллен Пэйдж обучит Пэрис Берелс киберспортивным премудростям

Эллен Пэйдж
получила одну из главных ролей в комедии 1UP
. Это первый проект компании BuzzFeed Stuidos, уточняет Variety
.
По сюжету геймерша в исполнении Перис Берелс
была единственной девушкой в университетской команде по киберспорту. Когда ей надоели домогательства коллег, она ушла из «дружного коллектива» полная решимости создать женскую сборную. На помощь спортсменкам приходит тренерша Пэйдж, ушедшая из киберспорта после скандала.
Режиссёрское кресло фильма займёт Кайл Ньюман
, снявший, в частности, «Фанатов
». Над сценарием корпит Джулия Йоркс
. Съёмки в Торонто запланированы уже на этот ноябрь.
Пэйдж известна игровому сообществу, прежде всего, как Джоди из психологического интерактивного триллера Дэвида Кейджа Beyond: Two Souls
. Но её образ можно разглядеть и в Элли из The Last of Us
, где героиню играла и озвучила Эшли Джонсон
. Впрочем, критика со стороны актрисы и редизайн не помогли исправить внешность ключевому персонажу культовой игры студии Naughty Dog.
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