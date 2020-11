Эшли Тисдейл сыграла ключевого персонажа в игре The Dark Pictures: House of Ashes

если не отправляли восвояси на лодке

В сети появился тизер новой части игровой хоррор-антологии The Dark Pictures . Анонс игры состоялся после завершения второй части циклаГлавную роль в грядущем интерактивном хорроре исполнит Эшли Тисдейл . Актриса переняла звёздную эстафету от Шон Эшмора , которым геймеры могли управлять в, и Уилла Поултера , сыгравшего ключевого персонажа Little Hope.Согласно GameRant , действие третьей части цикла разворачивается на Ближнем Востоке, где под управление игроков попадут американские солдаты, а противостоять придётся богу Пазузу — повелителю демонов ветров. Что на этот раз будет скрываться под мистическим антуражем, мы узнаем лишь в 2021 году.Цикл The Dark Pictures Anthology стартовал в конце августа 2019-го на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. За его создание отвечает британская студия Supermassive Games, подарившая игрокам незабываемые ощущения в интерактивном хорроре, вышедшем в 2015-м. Их новое творение закручено вокруг необычных явлений, которым находится рациональное объяснение.