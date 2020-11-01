Эшли Тисдейл сыграла ключевого персонажа в игре The Dark Pictures: House of Ashes

В сети появился тизер новой части игровой хоррор-антологии The Dark Pictures — The Dark Pictures: House of Ashes. Анонс игры состоялся после завершения второй части цикла The Dark Pictures: Little Hope.
Главную роль в грядущем интерактивном хорроре исполнит Эшли Тисдейл. Актриса переняла звёздную эстафету от Шон Эшмора, которым геймеры могли управлять в The Dark Pictures: Man of Medanесли не отправляли восвояси на лодке, и Уилла Поултера, сыгравшего ключевого персонажа Little Hope.
Согласно GameRant, действие третьей части цикла разворачивается на Ближнем Востоке, где под управление игроков попадут американские солдаты, а противостоять придётся богу Пазузу — повелителю демонов ветров. Что на этот раз будет скрываться под мистическим антуражем, мы узнаем лишь в 2021 году.
Цикл The Dark Pictures Anthology стартовал в конце августа 2019-го на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. За его создание отвечает британская студия Supermassive Games, подарившая игрокам незабываемые ощущения в интерактивном хорроре Until Dawn, вышедшем в 2015-м. Их новое творение закручено вокруг необычных явлений, которым находится рациональное объяснение.
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