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Эшли Тисдейл сыграла ключевого персонажа в игре The Dark Pictures: House of Ashes

1 ноября
2020 год

Новости кино >>
1 ноября 2020
В сети появился тизер новой части игровой хоррор-антологии The Dark PicturesThe Dark Pictures: House of Ashes. Анонс игры состоялся после завершения второй части цикла The Dark Pictures: Little Hope.



Главную роль в грядущем интерактивном хорроре исполнит Эшли Тисдейл. Актриса переняла звёздную эстафету от Шон Эшмора, которым геймеры могли управлять в The Dark Pictures: Man of Medan если не отправляли восвояси на лодке, и Уилла Поултера, сыгравшего ключевого персонажа Little Hope.

The Dark Pictures: House of Ashes

Согласно GameRant, действие третьей части цикла разворачивается на Ближнем Востоке, где под управление игроков попадут американские солдаты, а противостоять придётся богу Пазузу — повелителю демонов ветров. Что на этот раз будет скрываться под мистическим антуражем, мы узнаем лишь в 2021 году.

Цикл The Dark Pictures Anthology стартовал в конце августа 2019-го на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. За его создание отвечает британская студия Supermassive Games, подарившая игрокам незабываемые ощущения в интерактивном хорроре Until Dawn, вышедшем в 2015-м. Их новое творение закручено вокруг необычных явлений, которым находится рациональное объяснение.
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The Dark Pictures: House of Ashes
The Dark Pictures: House of Ashes
The Dark Pictures: Man of Medan
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