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Рижский «Артдокфест» перенесли на апрель 2021 года

10 ноября
2020 год

Новости кино >>
10 ноября 2020
Фестиваль Artdocfest/Riga, который должен был стартовать 26 ноября, перенесён на апрель в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Латвии. Вместе с датами смотра на весну мигрирует и выбор победителя членами жюри в основном конкурсе и программе «Балтийский фокус». В Москве и Санкт-Петербурге изменений по срокам фестиваля пока не планируется, уточняет пресс-служба «Артдокфеста».

Из-за возросшего количества заболевших Covid19 Кабинет министров Латвийской Республики был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 6 декабря. Вместе с Artdocfest/Riga в апреле 2021 года планируется провести рижский симпозиум документального кино.

Рижский «Артдокфест» перенесли на апрель 2021 года
фото: пресс-служба фестиваля

По словам президента фестиваля Виталия Манского, также принято «решение отказаться от онлайн-версии фестиваля, поскольку уверены, что только в живой связи зрителя и создателей фильмов, в магии премьер на большом экране и в глубинных дискуссиях представителей индустрии есть истинный смысл того, что мы называем настоящим кинофестивалем».

Для всех картин, отобранных в конкурсные и внеконкурсные программы, сохраняется приглашение для участия в смотре. Организаторы постараются сохранить всё, включая расписание и состав жюри.
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