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Юрий Норштейн, Андрей Хржановский и Ирина Евтеева работают над новыми мультфильмами

10 ноября
2020 год

Новости кино >>
10 ноября 2020
На очной защите проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссёров-мультипликаторов, состоявшемся в Большом зале МИА «Россия сегодня», были представлены новые работы Андрея Хржановского, Юрия Норштейна и Ирины Евтеевой.

Мультфильм Хржановского «Сквозь магический кристалл», презентованный Александром Шарапановским и Ольгой Грановской из студии «Шар», расскажет о герое, чья жизнь и судьба неразрывно связана с историей мира и страны. События в ленте тесно переплетутся с образами разных веков. Картина будет создана в фирменном стиле знаменитого режиссёра, а помогут ему в создании ученики и выпускники школы-студии «Шар». Бюджет фильма, который планируют создать к 2026 году, составит 135 млн рублей. Дистрибьютором выступит компания All Media.

Юрий Норштейн, Андрей Хржановский и Ирина Евтеева работают над новыми мультфильмами

Норштейн работает над анимационной картиной «Шинель», основанной на основе повести Николая Гоголя. Это философское размышление о жизни и смерти, своеобразная «глава, не вошедшая в Библию». Продюсером ленты выступит Максим Гранников. Экспертам продемонстрировали небольшой готовый кусок из мультфильма.

Режиссёр Ирина Евтеева вместе с продюсером и автором сценария Ириной Марголиной и художественным руководителем Натальей Орловой поделились подробностями о мультфильме «Отель "Онегин"» − фантасмогорической истории об иностранном режиссёре, который приезжает в Россию, чтобы лучше понимать произведение Пушкина, и останавливается в отеле под названием «Онегин», где погружается в мир образов писателя. Зрителей ожидает попытка проникнуть в мир великой литературы с помощью уникальной авторской анимации, включая живопись на стекле и куклы, игрового кино и музыки Чайковского. Сценарий пока находится на стадии написания. В фильме примут участие артисты и звёзды оперы со всего мира. Одна из главных ролей закреплена за Любовью Казарновской.
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Юрий Норштейн, Андрей Хржановский и Ирина Евтеева работают над новыми мультфильмами фотографии
Юрий Норштейн, Андрей Хржановский и Ирина Евтеева работают над новыми мультфильмами фотографии
Юрий Норштейн, Андрей Хржановский и Ирина Евтеева работают над новыми мультфильмами фотографии
Юрий Норштейн, Андрей Хржановский и Ирина Евтеева работают над новыми мультфильмами фотографии
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