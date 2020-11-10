Юрий Норштейн, Андрей Хржановский и Ирина Евтеева работают над новыми мультфильмами

На очной защите проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссёров-мультипликаторов, состоявшемся в Большом зале МИА «Россия сегодня», были представлены новые работы Андрея Хржановского
, Юрия Норштейна
и Ирины Евтеевой
.
Мультфильм Хржановского «Сквозь магический кристалл
», презентованный Александром Шарапановским
и Ольгой Грановской
из студии «Шар», расскажет о герое, чья жизнь и судьба неразрывно связана с историей мира и страны. События в ленте тесно переплетутся с образами разных веков. Картина будет создана в фирменном стиле знаменитого режиссёра, а помогут ему в создании ученики и выпускники школы-студии «Шар». Бюджет фильма, который планируют создать к 2026 году, составит 135 млн рублей. Дистрибьютором выступит компания All Media.
Норштейн работает над анимационной картиной «Шинель
», основанной на основе повести Николая Гоголя
. Это философское размышление о жизни и смерти, своеобразная «глава, не вошедшая в Библию». Продюсером ленты выступит Максим Гранников
. Экспертам продемонстрировали небольшой готовый кусок из мультфильма.
Режиссёр Ирина Евтеева вместе с продюсером и автором сценария Ириной Марголиной
и художественным руководителем Натальей Орловой
поделились подробностями о мультфильме «Отель "Онегин"
» − фантасмогорической истории об иностранном режиссёре, который приезжает в Россию, чтобы лучше понимать произведение Пушкина
, и останавливается в отеле под названием «Онегин», где погружается в мир образов писателя. Зрителей ожидает попытка проникнуть в мир великой литературы с помощью уникальной авторской анимации, включая живопись на стекле и куклы, игрового кино и музыки Чайковского
. Сценарий пока находится на стадии написания. В фильме примут участие артисты и звёзды оперы со всего мира. Одна из главных ролей закреплена за Любовью Казарновской
.
обсуждение >>