Карен Оганесян снимет фильм про путешествующего во времени Ивана Грозного

Продюсер и режиссёр Карен Оганесян
планирует создать полнометражный приключенческий художественный фильм «Искатели
». О своей новой работе он рассказал на очной защите проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссёров-мультипликаторов и фильмов для детской и семейной аудитории.
По сюжету будущей ленты Иван Грозный
в результате путешествия во времени окажется в современной Москве, где помогает переживающей кризис семье с двумя детьми-подростками, наладив отношения между поколениями. В картине также появится злая колдунья, а герои займутся поиском сокровищ.
Авторы подготовили специально для питчинга видеооткрытку с Кириллом Кяро
, который раскрыл сюжетные линии, героев, локации и масштаб картины. По словам актёра, лента обладает образовательным и познавательным потенциалом. Сам же Грозный будет добрый, что является большим отличием от его обычного образа из учебников или комедии «Иван Васильевич меняет профессию
». При этом на показанной в ролике картине царь очень похож на Сергея Бурунова
. Впрочем, Оганесян не подтвердил участие актёра в фильме.
В планах создателей труднодоступные сборы в размере 650 млн рублей, но после обсуждения с экспертами режиссёр уточнил, что рассчитывает на 400-550 млн по итогам проката.
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