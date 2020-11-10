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Карен Оганесян снимет фильм про путешествующего во времени Ивана Грозного

10 ноября
2020 год

Новости кино >>
10 ноября 2020
Продюсер и режиссёр Карен Оганесян планирует создать полнометражный приключенческий художественный фильм «Искатели». О своей новой работе он рассказал на очной защите проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссёров-мультипликаторов и фильмов для детской и семейной аудитории.

По сюжету будущей ленты Иван Грозный в результате путешествия во времени окажется в современной Москве, где помогает переживающей кризис семье с двумя детьми-подростками, наладив отношения между поколениями. В картине также появится злая колдунья, а герои займутся поиском сокровищ.

Карен Оганесян снимет фильм про путешествующего во времени Ивана Грозного

Авторы подготовили специально для питчинга видеооткрытку с Кириллом Кяро, который раскрыл сюжетные линии, героев, локации и масштаб картины. По словам актёра, лента обладает образовательным и познавательным потенциалом. Сам же Грозный будет добрый, что является большим отличием от его обычного образа из учебников или комедии «Иван Васильевич меняет профессию». При этом на показанной в ролике картине царь очень похож на Сергея Бурунова. Впрочем, Оганесян не подтвердил участие актёра в фильме.

В планах создателей труднодоступные сборы в размере 650 млн рублей, но после обсуждения с экспертами режиссёр уточнил, что рассчитывает на 400-550 млн по итогам проката.
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