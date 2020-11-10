Павел Прилучный и Юлия Снигирь станут родителями в «Моей ужасной сестре» Александра Галибина

Александр Галибин
готовится к работе над фильмом «Моя ужасная сестра
» с Павлом Прилучным
и Юлией Снигирь
. О грядущей картине режиссёр рассказал вместе с продюсером Михаилом Курбатовым
из «Мотор фильм студии» на питчинге фильмов для детской и семейной аудитории, который провёл Фонд кино.
Актёры сыграют родителей двух девочек из разных семей, которые пытаются сойтись и создать новую ячейку общества. Дети против новообразованной пары и делают всё, чтобы разлучить своих любимых взрослых.
Команда у ленты почти та же, что и у «Сестрёнки
». По словам Галибина, ему бы хотелось сделать детское кино, схожее по тональности с фильмами Ролана Быкова
.
обсуждение >>