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Павел Прилучный и Юлия Снигирь станут родителями в «Моей ужасной сестре» Александра Галибина

10 ноября
2020 год

Новости кино >>
10 ноября 2020
Александр Галибин готовится к работе над фильмом «Моя ужасная сестра» с Павлом Прилучным и Юлией Снигирь. О грядущей картине режиссёр рассказал вместе с продюсером Михаилом Курбатовым из «Мотор фильм студии» на питчинге фильмов для детской и семейной аудитории, который провёл Фонд кино.

Александр Галибин
фото: m.russia

Актёры сыграют родителей двух девочек из разных семей, которые пытаются сойтись и создать новую ячейку общества. Дети против новообразованной пары и делают всё, чтобы разлучить своих любимых взрослых.

Команда у ленты почти та же, что и у «Сестрёнки». По словам Галибина, ему бы хотелось сделать детское кино, схожее по тональности с фильмами Ролана Быкова.
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