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Сергей Бурунов размножится в комедии «Только маме не говори!»

10 ноября
2020 год

Новости кино >>
10 ноября 2020
Сергей Бурунов сыграет сразу несколько ролей в приключенческой комедии «Только маме не говори!» производства компании «Махорт Продакшн». Об этом заявили продюсер Алексей Казаков и сам актёр на очной защите проектов фильмов для детской и семейной аудитории, проведённой Фондом кино.

По сюжету после испытания своего устройства отец улетает на воздушном шаре, а его сын-подросток встречается с разными версиями себя не только из будущего, но и из разных параллельных вселенных. Этих-то многочисленных персонажей и воплотит Бурунов.

Сергей Бурунов размножится в комедии «Только маме не говори!»

Режиссёрское кресло займёт Дмитрий Дьяченко вместо ранее заявленного Евгения Абызова. Постановщик, несмотря на занятость, планирует взяться за данную ленту. Сценарий улучшается и дорабатывается, поскольку авторы готовят «настоящий аттракцион». Съёмки запланированы на 2021-й.

Бюджет будущей картины составляет 280 млн рублей, на бюджет промо уйдёт 100 млн рублей, прокатчиком выступит Sony Pictures. У Фонда создатели попросили 150 млн.
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