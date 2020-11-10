Сергей Бурунов размножится в комедии «Только маме не говори!»

Сергей Бурунов
сыграет сразу несколько ролей в приключенческой комедии «Только маме не говори!
» производства компании «Махорт Продакшн». Об этом заявили продюсер Алексей Казаков
и сам актёр на очной защите проектов фильмов для детской и семейной аудитории, проведённой Фондом кино.
По сюжету после испытания своего устройства отец улетает на воздушном шаре, а его сын-подросток встречается с разными версиями себя не только из будущего, но и из разных параллельных вселенных. Этих-то многочисленных персонажей и воплотит Бурунов.
Режиссёрское кресло займёт Дмитрий Дьяченко
вместо ранее заявленного Евгения Абызова
. Постановщик, несмотря на занятость, планирует взяться за данную ленту. Сценарий улучшается и дорабатывается, поскольку авторы готовят «настоящий аттракцион»
. Съёмки запланированы на 2021-й.
Бюджет будущей картины составляет 280 млн рублей, на бюджет промо уйдёт 100 млн рублей, прокатчиком выступит Sony Pictures. У Фонда создатели попросили 150 млн.
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