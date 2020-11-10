Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября

По словам Марии Куликовой, для неё «всегда было загадкой, почему любящие крепкие семьи, где дом полная чаша, вдруг теряются в пространстве, и два дорогих прежде друг другу человека начинают конфликтовать, решаются на измену? Если бы люди знали точный ответ на этот вопрос, в любви были бы счастливы абсолютно все. Увы, это не так. Наша история тонко написана, не так схематично, как часто бывает: он сволочь, она жертва. У них всё сложно было изначально, поэтому появилась другая любовь. Мы выверяли все диалоги, в каждом слове копались, каждый из нас, актёров, привлекал свой опыт».
По сюжету быт семьи Верещагиных выстроен годами, выверен по линейке и расписан по минутам. И всё это благодаря Ирине (Куликова), которая с детства заучила слово «надо». Почётные грамоты, дипломы с отличием, учёные степени – собственными руками она построила успешную карьеру психолога и образцовую, как в рекламе, семью. Под её чутким руководством супруг Сергей (Бероев) преуспевает в бизнесе, а дочь Ксения (Ульяна Куликова) приносит домой одни пятёрки. Каждый день Ирина помогает семейным парам разрешать конфликты, но помогут ли эти советы ей самой, когда в привычную жизнь как свежий ветер врывается провинциальная Алёна (Власова)? Девушка со средним образованием, сомнительными вкусами, вооружённая советами матери Тамары (Усатова) в одночасье ломает идеальный брак Верещагиных. Сергей бросает семью, а примерная дочь выходит из-под контроля. Героям предстоит научиться жить по новым законам, которые не так однозначны. И уже непросто понять, где чёрное, а где белое и кто в этой истории хороший, а кто – бесспорно плохой.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Иногда внешне благополучные отношения оказываются поверхностными, а само по себе благополучие не всегда отвечает смыслу истинных отношений. И когда кто-то сверху видит, что люди запутались в своём благополучии, им часто посылается сложная ситуация. Эта дано, чтобы они увидели что-то, кроме себя, и разобрались, нужны ли они друг другу», — считает Егор Бероев.
Создатели картины предупреждают: зрителям будет непросто разобраться в интриге. В фильме нет стереотипных образов «всепрощающей жены», «подлого мужа-предателя» и «коварной разлучницы». Авторы уверяют, что черпали истории из реальной жизни.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Так бывает: между двумя людьми вспыхнула искра, они влюбились друг в друга. Каждая женщина хочет, чтобы любимый мужчина был с ней. Тем более оказалось, что Алёна ждёт от Сергея ребёнка. Она хочет создать полноценную семью. Вообще, в жизни двоих не появится третий, если в их отношениях всё гладко. Поэтому сложно дать окончательную оценку – положительная или отрицательная моя героиня», — говорит о своём персонаже Александра Власова.
Всю инструментальную закадровую музыку к сериалу написал Александр Васильев, лидер рок-группы «Сплин», чьи хиты также прозвучат в кадре.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Мать Алёны Тамара такая боевая и хулиганистая, немного смешная, а вообще-то, в душе несчастная женщина, которая всю жизнь торгует на рынке. Конечно, профессия накладывает отпечаток на её характер, но Тамара искренне старается помочь Алёне, радуется её успехам. А сама Алёна выросла и получила воспитание в годы, когда многие пытались вырваться из трущоб в хорошую жизнь любыми путями. Всё, что делает моя героиня, она делает для счастья дочери. Но чисто по-человечески, как актриса, я знаю, что на чужом горе счастья не построишь, и, если сознательно рушится другая семья, за это потом обязательно приходит расплата», — отметила Нина Усатова.
«Вместе с режиссёром Александром Барановым мы искали живое начало в моём герое, пытались уйти от усредненного “сериального следака” и создать что-то штучное. Александр Николаевич не стремится досконально воспроизвести сценарий. Он определяет вектор и некие правила игры, а дальше отпускает вожжи и позволяет актёрам жить в кадре – импровизировать и выходить на что-то новое», — поделился своими впечатлениями Александр Ратников.
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