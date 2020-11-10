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Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября

10 ноября
2020 год

Новости кино >>
10 ноября 2020
На «России-1» 16 ноября в 21:20 состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Теорема Пифагора». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в новом сериале Александра Баранова исполнили Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова и Александр Ратников.

Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

По словам Марии Куликовой, для неё «всегда было загадкой, почему любящие крепкие семьи, где дом полная чаша, вдруг теряются в пространстве, и два дорогих прежде друг другу человека начинают конфликтовать, решаются на измену? Если бы люди знали точный ответ на этот вопрос, в любви были бы счастливы абсолютно все. Увы, это не так. Наша история тонко написана, не так схематично, как часто бывает: он сволочь, она жертва. У них всё сложно было изначально, поэтому появилась другая любовь. Мы выверяли все диалоги, в каждом слове копались, каждый из нас, актёров, привлекал свой опыт».

По сюжету быт семьи Верещагиных выстроен годами, выверен по линейке и расписан по минутам. И всё это благодаря Ирине (Куликова), которая с детства заучила слово «надо». Почётные грамоты, дипломы с отличием, учёные степени – собственными руками она построила успешную карьеру психолога и образцовую, как в рекламе, семью. Под её чутким руководством супруг Сергей (Бероев) преуспевает в бизнесе, а дочь Ксения (Ульяна Куликова) приносит домой одни пятёрки. Каждый день Ирина помогает семейным парам разрешать конфликты, но помогут ли эти советы ей самой, когда в привычную жизнь как свежий ветер врывается провинциальная Алёна (Власова)? Девушка со средним образованием, сомнительными вкусами, вооружённая советами матери Тамары (Усатова) в одночасье ломает идеальный брак Верещагиных. Сергей бросает семью, а примерная дочь выходит из-под контроля. Героям предстоит научиться жить по новым законам, которые не так однозначны. И уже непросто понять, где чёрное, а где белое и кто в этой истории хороший, а кто – бесспорно плохой.

Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

«Иногда внешне благополучные отношения оказываются поверхностными, а само по себе благополучие не всегда отвечает смыслу истинных отношений. И когда кто-то сверху видит, что люди запутались в своём благополучии, им часто посылается сложная ситуация. Эта дано, чтобы они увидели что-то, кроме себя, и разобрались, нужны ли они друг другу», — считает Егор Бероев.

Создатели картины предупреждают: зрителям будет непросто разобраться в интриге. В фильме нет стереотипных образов «всепрощающей жены», «подлого мужа-предателя» и «коварной разлучницы». Авторы уверяют, что черпали истории из реальной жизни.

Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

«Так бывает: между двумя людьми вспыхнула искра, они влюбились друг в друга. Каждая женщина хочет, чтобы любимый мужчина был с ней. Тем более оказалось, что Алёна ждёт от Сергея ребёнка. Она хочет создать полноценную семью. Вообще, в жизни двоих не появится третий, если в их отношениях всё гладко. Поэтому сложно дать окончательную оценку – положительная или отрицательная моя героиня», — говорит о своём персонаже Александра Власова.

Всю инструментальную закадровую музыку к сериалу написал Александр Васильев, лидер рок-группы «Сплин», чьи хиты также прозвучат в кадре.

Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

«Мать Алёны Тамара такая боевая и хулиганистая, немного смешная, а вообще-то, в душе несчастная женщина, которая всю жизнь торгует на рынке. Конечно, профессия накладывает отпечаток на её характер, но Тамара искренне старается помочь Алёне, радуется её успехам. А сама Алёна выросла и получила воспитание в годы, когда многие пытались вырваться из трущоб в хорошую жизнь любыми путями. Всё, что делает моя героиня, она делает для счастья дочери. Но чисто по-человечески, как актриса, я знаю, что на чужом горе счастья не построишь, и, если сознательно рушится другая семья, за это потом обязательно приходит расплата», — отметила Нина Усатова.

В сериале также сыграли Александр Никитин, Алёна Коломина, Майя Горбань, Елена Мельникова, Валерий Сторожик и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Егор Суровцев и художник-постановщик Алексей Назаров.



«Вместе с режиссёром Александром Барановым мы искали живое начало в моём герое, пытались уйти от усредненного “сериального следака” и создать что-то штучное. Александр Николаевич не стремится досконально воспроизвести сценарий. Он определяет вектор и некие правила игры, а дальше отпускает вожжи и позволяет актёрам жить в кадре – импровизировать и выходить на что-то новое», — поделился своими впечатлениями Александр Ратников.
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Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября фотографии
Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября фотографии
Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября фотографии
Мария Куликова решит «Теорему Пифагора» 16 ноября фотографии
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