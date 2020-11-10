18-я серия документального проекта «Как снимали войну»: Как Марк Трояновский опоздал на парад Победы

Марк Трояновский был опытным оператором, и его сразу же назначили командовать фронтовой киногруппой и практически всю войну – с небольшим перерывом – он прошел в этой должности. Каждый день ему приходилось решать сложные задачи: распределять операторов по полкам и дивизиям фронта, искать транспорт и способы доставить отснятую пленку в Москву, поддерживать связь с армейским командованием. Так как операторов не хватало, Трояновскому приходилось много снимать и самому. Он брал на себя самые опасные и ответственные участки.
Когда неожиданно выяснилось, что 7 ноября 1941 года на Красной площади будет парад, Трояновский должен был его снимать. Явившись на место съемки, они с ужасом обнаружили, что парад уже начался - его перенесли на два часа раньше и забыли предупредить. И самое главное: они не сняли речь Сталина! Немногие знают, что генералиссимуса пришлось переснимать, и что кадры со Сталиным, вошедшие в фильм «Разгром немецких войск под Москвой», сняты в павильоне. Подробности - в новом эпизоде сериала, автором которого стала режиссер-документалист Елена Демидова.
фото: Марк Трояновский на Малой Земле
***
Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
обсуждение >>