Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

18-я серия документального проекта «Как снимали войну»: Как Марк Трояновский опоздал на парад Победы

10 ноября
2020 год

Новости кино >>
10 ноября 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет 18-ю серию документального проекта «Как снимали войну». Новый эпизод посвящен фронтовому оператору Марку Антоновичу Трояновскому. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



Марк Трояновский был опытным оператором, и его сразу же назначили командовать фронтовой киногруппой и практически всю войну – с небольшим перерывом – он прошел в этой должности. Каждый день ему приходилось решать сложные задачи: распределять операторов по полкам и дивизиям фронта, искать транспорт и способы доставить отснятую пленку в Москву, поддерживать связь с армейским командованием. Так как операторов не хватало, Трояновскому приходилось много снимать и самому. Он брал на себя самые опасные и ответственные участки.

Когда неожиданно выяснилось, что 7 ноября 1941 года на Красной площади будет парад, Трояновский должен был его снимать. Явившись на место съемки, они с ужасом обнаружили, что парад уже начался - его перенесли на два часа раньше и забыли предупредить. И самое главное: они не сняли речь Сталина! Немногие знают, что генералиссимуса пришлось переснимать, и что кадры со Сталиным, вошедшие в фильм «Разгром немецких войск под Москвой», сняты в павильоне. Подробности - в новом эпизоде сериала, автором которого стала режиссер-документалист Елена Демидова.

18-я серия документального проекта «Как снимали войну»: Как Марк Трояновский опоздал на парад Победы
фото: Марк Трояновский на Малой Земле

***
Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
17-я серия документального проекта «Как снимали войну» восстанавливает хронику событий Нюрнбергского процесса
16-я серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет о необычных ракурсах и применении длиннофокусной техники
Пятнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»
Вышла четырнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»
Документальный проект «Как снимали войну» прошёл отбор во второй тур премии «Лавровая ветвь»
13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники
12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову
Одиннадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой»
Десятая серия документального проекта «Как снимали войну»
Девятая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю военной хроники из фильма Тарковского «Зеркало»
Восьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена инсценированным съемкам
Седьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена первой женщине-кинооператору Марии Суховой
Шестая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает о киноавтоматах оператора Николая Лыткина
Пятая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена оператору Владимиру Сущинскому
Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине
Третья серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Владиславе Микоше
Вышла вторая серия документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Вышла первая серия первого документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Поиск по меткам
Как снимали войнуфронтовые операторы
персоны
Елена Демидова (II)Соломон КоганМарк Трояновский
фильмы
Разгром немецких войск под Москвой

фотографии >>
18-я серия документального проекта «Как снимали войну»: Как Марк Трояновский опоздал на парад Победы фотографии
18-я серия документального проекта «Как снимали войну»: Как Марк Трояновский опоздал на парад Победы фотографии
18-я серия документального проекта «Как снимали войну»: Как Марк Трояновский опоздал на парад Победы фотографии
18-я серия документального проекта «Как снимали войну»: Как Марк Трояновский опоздал на парад Победы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Жванецкий
6 ноября ушёл из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Игорь Назаров
5 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Назаров.
Сергей Шульга
5 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Шульга.
Юрий Заборовский
5 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Заборовский.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Александр Хмельницкий
Ричард Бёртон
Дагмара Бонк
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Эдмунд Феттинг
Рудольф Фогель
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен