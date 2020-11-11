Павел Деревянко и Ольга Медынич составят «Идеальную семью»

По сюжету у Алексея Соколова, человека с обострённым чувством справедливости, проблемы на работе: он нашёл серьёзную ошибку, которую его начальство хотело бы скрыть. Чтобы защитить свою семью, а заодно попытаться поправить неважное материальное положение, Соколов подаёт заявку на участие в реалити-шоу «Идеальная семья», на площадке которого можно укрыться от неприятностей. Дети – сорванец Ваня и переживающая переходный возраст Юля – в курсе авантюры, а вот для Кати, мамы семейства, участие в шоу, в котором семьи будут соревноваться за звание самой лучшей, должно стать сюрпризом.
Проблема в том, что Соколовы неидеальны. Лёша скопил кучу долгов, Катя всю жизнь посвятила семье и поняла, что ни дня не жила для себя, у Вани проблемы с дисциплиной, у Юли – с поиском себя. Несмотря на это, они видят в участии в шоу шанс сплотиться и доказать всей стране, что картинка идеальной семьи у каждого своя, и в настоящей жизни вовсе необязательно стремиться стать семьёй из рекламы майонеза.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Идеальная семья» — это комедия с массой забавных, нелепых, жизненных ситуаций, в которых миллионы российских семей узнают себя и благодаря им смогут посмеяться над своими проблемами.
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