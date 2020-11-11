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Павел Прилучный и Дарья Мельникова снялись в психологическом триллере «Соври мне правду»

11 ноября
2020 год

Новости кино >>
11 ноября 2020
В Москве завершились съёмки психологического триллера «Соври мне правду» — совместного проекта START и «Окапи продакшн». Главные роли исполнили Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Евгений Романцов и Елизавета Кононова, а режиссёром и продюсером выступила Ольга Акатьева. Фильм можно будет увидеть на экранах кинотеатров в первом полугодии 2021 года, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Павел Прилучный и Дарья Мельникова снялись в психологическом триллере «Соври мне правду»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам Павла Прилучного, «из простых и понятных на первый взгляд отношений между людьми всегда рождаются самые интересные истории. Как в реальной жизни, так и в кино. Для меня "Соври мне правду" — отличный пример такого психологического аттракциона вокруг красивой любовной истории. Или историй».

Зрителям поведают о влюблённой паре — Старшей (Мельникова) и Парне (Романцов), которые проводят время вдали от цивилизации. Внезапный приезд сначала Младшей сестры (Кононова), а потом и Бывшего парня Старшей (Прилучный) нарушают загородную идиллию. У каждого из героев свой план на эти выходные, а все вместе они становятся заложниками ситуации и участниками жестоких психологических игр. Влюблённость сменяется страстью, а невинный флирт вызывает ревность и может привести к смертельной опасности.

Павел Прилучный и Дарья Мельникова снялись в психологическом триллере «Соври мне правду»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Когда я прочла сценарий, подумала, что это очень небанально, очень сексуально и очень интересно. Эта история сразу же привлекла меня своей сюжетной авантюрой, диалогами, атмосферой и каким-то хулиганством», — говорит Дарья Мельникова.

За визуальную составляющую картины отвечают оператор Антон Зенкович, художник-постановщик Сергей Кочетков, художник по костюмам Анна Хрусталёва и художник по гриму Анна Сороко. Сценарий написали Виктория Островская и Дмитрий Магонов при участии Нелли Высоцкой.

Павел Прилучный и Дарья Мельникова снялись в психологическом триллере «Соври мне правду»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Евгений Романцов считает, что «эта история яркая как северное сияние и холодная как полярная ночь. Она горячая как мексиканское блюдо! История полна желаний, страхов, глупости. Она коварно красива! Отличные рассуждения на тему того, как делать надо или не надо. А дальше — решайте сами». А Елизавету Кононову история «зацепила изначально. Очень хочется, чтобы зрителю так же, как и мне при чтении, было интересно наблюдать за поворотами сюжета, чтобы в итоге разобраться, что всё-таки происходит в головах наших героев».

Помимо вышеназванных в фильме также сыграли Александр Обласов, Григорий Верник и другие актёры.

Павел Прилучный и Дарья Мельникова снялись в психологическом триллере «Соври мне правду»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«В фильме много чувственных и откровенных сцен, и я благодарна прекрасному актёрскому квартету — Даше Мельниковой, Лизе Кононовой, Жене Романцову и Павлу Прилучному, — что они поверили в историю и были максимально открыты к экспериментам, — поблагодарила актёров режиссёр Ольга Акатьева. — Отношения между мужчиной и женщиной как Марианская впадина — бездна, в которой не видно дна. Так и в нашей истории: у каждого из героев есть своя тайная бездна. А вот где правда, а где ложь, предстоит разобраться зрителям».
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Павел Прилучный и Дарья Мельникова снялись в психологическом триллере «Соври мне правду» фотографии
Павел Прилучный и Дарья Мельникова снялись в психологическом триллере «Соври мне правду» фотографии
Павел Прилучный и Дарья Мельникова снялись в психологическом триллере «Соври мне правду» фотографии
Павел Прилучный и Дарья Мельникова снялись в психологическом триллере «Соври мне правду» фотографии
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