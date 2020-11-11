«Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым приступит к работе 16 ноября

В центре истории – следователь Первого отдела по особо важным делам Следственного комитета Санкт-Петербурга Юрий Брагин (Колесников). Вернувшись в город после годовой командировки, он узнаёт, что его нынешний руководитель Вадим Мальцев (Шакунов) выходит на пенсию и с большой долей вероятности именно Брагину предложат его место. Но Брагин не карьерист и вовсе не стремится быть начальником. Он больше любит заниматься «живой» работой. В это время в небольшом городе Ленинградской области с разницей в неделю находят двух зверски убитых девушек. Мальцев уверен, что это серия преступлений и в городе орудует маньяк. Брагина отправляют в новую командировку. Его друг – оперативник главка Михаил Шибанов (Жарков) – поехать с ним не может, а начальник отдела в этом городе и давний враг Брагина – Сергей Шевцов (Сергей Интяков) – не хочет, чтобы «важняк» из Питера приезжал и совал нос в его дела.
«Я впервые в жизни так близко соприкоснулся с работой Следственного комитета. Всё было в новинку: погони, дедукция, все эти запутанные истории, муляжи тел, которые мы раскапывали. Я исполнил роль принципиального следователя Юрия Брагина, который всегда старается докопаться до истины. Если он чувствует своим профессиональным нюхом, что надо проверить то или иное дело, то он идёт до конца, как бы его не пытались сбить с толку», – говорит Иван Колесников.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Сериал рассказывает о тех, кто находится на передовой борьбы с преступностью – следователях. Будни следователей – это расследование запутанных и зачастую жестоких преступлений, когда нет ни единой зацепки, поиск единственной верной версии и установление имени преступника. От их профессионализма, дедукции и умения детально разбираться в обстоятельствах преступления зависят судьбы людей – как тех, кто пострадал, так и тех, кто попал в поле зрения правоохранительных органов. На первый взгляд их работа может показаться скучной и не интересной. Но это совсем не так. «Первый отдел» – это отражение обратного, своеобразная попытка показать зрителям, что на самом деле скрывается за сухими строчками новостных лент, когда официальные представители СК рапортуют о раскрытии того или иного преступления.
«Я получил огромное удовольствие от работы на проекте. У нас была невероятная команда, с которой мы были одной большой семьёй. Работа над проектом длилась год, за это время мы пережили и ветер, и холод, и жару. Больше всего мне запомнились дела, которые мой персонаж вёл со своим напарником Мишей Шибановым – его сыграл замечательный актёр Сергей Жарков. Они расследовали эти дела все двадцать серий. Это было особенно интересно, потому что нам не давали полный сценарий, мы получали сценарий двух ближайших серий и каждый раз гадали, что же там будет дальше. Это было круто», – делится Иван Колесников.
Съёмки сериала прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основными локациями стали ключевые архитектурные объекты северной столицы, в том числе часть съёмок прошла в Главном следственном управлении СК России. В кадре зрители увидят визитные карточки ведомства: в Москве это здание на Техническом переулке, 2, а в Санкт-Петербурге – на набережной реки Мойки 86-88. Производством занималась кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Следственного комитета Российской Федерации. Сотрудники СК России оказывали активную консультационную помощь на всех этапах производства – от написания сценария до пошива формы для главных героев.
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