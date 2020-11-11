«Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера удостоена гран-при XIV Большого фестиваля мультфильмов

Гран-при конкурса российской анимации XIV Большого фестиваля мультфильмов удостоена короткометражная «Хозяйка медной горы
» Дмитрия Геллера
. Имена лауреатов опубликованы на сайте
смотра.
Лента Алины Титоренко
«Селезень, верёвочка и жёлудь
» признана лучшим российским студенческим фильмом. Специальные призы жюри получили «Уточка и кенгуру
» Елизаветы Скворцовой
и «Ба
» Светланы Филипповой
. Дипломы конкурса отечественной анимации вручили фильмам «Мой галактический двойник Галактион
» Александра Свирского
, «Рысь в городе
» Нины Бисяриной
, «Счастье
» Андрея Жидкова
и «Тёплый солёный ветер
» Марии Коржовой
, Марии Ларичевой
и Софии Петровой
. Особым упоминанием жюри отмечена «Пандемия
» Полины Кампиони
.
Лучшим зарубежным короткометражным мультфильмом названа французская картина «И вот медведь
» Аньес Патрон
. Среди иностранных студенческих работ победу одержал индийский фильм «Снова и снова
». Специальные призы жюри вручили норвежским «Потягушкам
» и швейцарскому «Усреднённому счастью
». Дипломы достались эстонскому «Космонавту
», чешской «Стиральной машине
», корейско-японскому «Продавцу смерти
» и канадской ленте «Мне бы солнце в кармане
».
Критикам понравился бельгийский «Прохожий
», а зрителям приглянулась картина Натальи Мирзоян
«Привет, бабульник!
». Приза дирекции удостоен «Боксбалет
» Антона Дьякова
.
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