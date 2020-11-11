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«Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера удостоена гран-при XIV Большого фестиваля мультфильмов

11 ноября
2020 год

Новости кино >>
11 ноября 2020
Гран-при конкурса российской анимации XIV Большого фестиваля мультфильмов удостоена короткометражная «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера. Имена лауреатов опубликованы на сайте смотра.

Лента Алины Титоренко «Селезень, верёвочка и жёлудь» признана лучшим российским студенческим фильмом. Специальные призы жюри получили «Уточка и кенгуру» Елизаветы Скворцовой и «Ба» Светланы Филипповой. Дипломы конкурса отечественной анимации вручили фильмам «Мой галактический двойник Галактион» Александра Свирского, «Рысь в городе» Нины Бисяриной, «Счастье» Андрея Жидкова и «Тёплый солёный ветер» Марии Коржовой, Марии Ларичевой и Софии Петровой. Особым упоминанием жюри отмечена «Пандемия» Полины Кампиони.

«Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера удостоена гран-при XIV Большого фестиваля мультфильмов
фото: online.multfest

Лучшим зарубежным короткометражным мультфильмом названа французская картина «И вот медведь» Аньес Патрон. Среди иностранных студенческих работ победу одержал индийский фильм «Снова и снова». Специальные призы жюри вручили норвежским «Потягушкам» и швейцарскому «Усреднённому счастью». Дипломы достались эстонскому «Космонавту», чешской «Стиральной машине», корейско-японскому «Продавцу смерти» и канадской ленте «Мне бы солнце в кармане».

Критикам понравился бельгийский «Прохожий», а зрителям приглянулась картина Натальи Мирзоян «Привет, бабульник!». Приза дирекции удостоен «Боксбалет» Антона Дьякова.
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