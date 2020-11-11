Наталия Бережная номинирована на европейский «Оскар» за роль в фильме «Дау. Наташа»

Наталия Бережная
, сыгравшая в картине Ильи Хржановского
«Дау. Наташа», номинирована на европейский «Оскар». Список претендентов на награды опубликовала на своём сайте
Европейская киноакадемия.
Наталье предстоит побороться за звание лучшей актрисы с Ниной Хосс
, Паулой Бир
, Эни Даль Торп
, Мартой Ньето
и Андреа Брейн Ховиг
.
фото: кадр из фильма «Дау. Наташа»
Помимо «Дау
», среди номинированных также оказались документальная «Гунда
» Виктора Косаковского
и короткометражный «Солнечный пёс
» Дориана Йесперса
, созданный кинематографистами России и Бельгии. Ранее стало известно
, что в анимационной категории примет участие «Нос, или Заговор "не таких"
» Андрея Хржановского
.
По четыре номинации получили картины «Ещё по одной
», «Тело Христово
» и «Мартин Иден
». Среди номинантов числятся Томас Винтерберг
, Агнешка Холланд
, Франсуа Озон
, Мадс Миккельсен
и Вигго Мортенсен
. Лауреатов объявят в онлайн-формате 12 декабря.
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