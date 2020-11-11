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Наталия Бережная номинирована на европейский «Оскар» за роль в фильме «Дау. Наташа»

11 ноября
2020 год

Новости кино >>
11 ноября 2020
Наталия Бережная, сыгравшая в картине Ильи Хржановского «Дау. Наташа», номинирована на европейский «Оскар». Список претендентов на награды опубликовала на своём сайте Европейская киноакадемия.

Наталье предстоит побороться за звание лучшей актрисы с Ниной Хосс, Паулой Бир, Эни Даль Торп, Мартой Ньето и Андреа Брейн Ховиг.

Наталия Бережная номинирована на европейский «Оскар» за роль в фильме «Дау. Наташа»
фото: кадр из фильма «Дау. Наташа»

Помимо «Дау», среди номинированных также оказались документальная «Гунда» Виктора Косаковского и короткометражный «Солнечный пёс» Дориана Йесперса, созданный кинематографистами России и Бельгии. Ранее стало известно, что в анимационной категории примет участие «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского.

По четыре номинации получили картины «Ещё по одной», «Тело Христово» и «Мартин Иден». Среди номинантов числятся Томас Винтерберг, Агнешка Холланд, Франсуа Озон, Мадс Миккельсен и Вигго Мортенсен. Лауреатов объявят в онлайн-формате 12 декабря.
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Мультфильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» претендует на европейский «Оскар»
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фильмы
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