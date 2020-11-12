Ольга Павловец разберется с последствиями «Несчастного случая»

Однажды следователь Марина Морозова (Ольга Павловец) попала в ДТП. Вместе с соседским мальчиком Мишей ее сбила машина на переходном переходе. Водитель выскочил из-за угла на огромной скорости и скрылся. Свидетелей нет. На камеры место происшествия не попало. Марина с Мишей оказались в больнице, и мальчика с трудом удалось спасти.
Женщина не запомнила ни номера автомобиля, ни марку, только цвет — красный. По факту наезда заведено уголовное дело. Но ее коллега Андрей (Сергей Шарифуллин) подозревает, что это вовсе не несчастный случай, а покушение. В процессе расследования возникает множество версий, подозреваемых и нераскрытых тайн.
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