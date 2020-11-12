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Ольга Павловец разберется с последствиями «Несчастного случая»

12 ноября
2020 год

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12 ноября 2020
Премьера мелодрамы «Несчастный случай» с Ольгой Павловец в главной роли состоится 21 ноября в 21:00 на «России-1». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ольга Павловец разберется с последствиями «Несчастного случая»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия-1»

Однажды следователь Марина Морозова (Ольга Павловец) попала в ДТП. Вместе с соседским мальчиком Мишей ее сбила машина на переходном переходе. Водитель выскочил из-за угла на огромной скорости и скрылся. Свидетелей нет. На камеры место происшествия не попало. Марина с Мишей оказались в больнице, и мальчика с трудом удалось спасти.

Женщина не запомнила ни номера автомобиля, ни марку, только цвет — красный. По факту наезда заведено уголовное дело. Но ее коллега Андрей (Сергей Шарифуллин) подозревает, что это вовсе не несчастный случай, а покушение. В процессе расследования возникает множество версий, подозреваемых и нераскрытых тайн.

Режиссерское кресло занял Павел Дроздов. Помимо Павловец в ленте также сыграли Петр Баранчеев, Роман Полянский, Елена Волхонская, Татьяна Чердынцева и Анна Бачалова.
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