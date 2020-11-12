Итан Хоук перевоплотится в американского солдата

Итан Хоук
сыграет в военном триллере «Нули и единицы
» (Zeros and Ones), который режиссер Абель Феррара
поставит по собственному сценарию, сообщает Variety
.
фото: AP Photo/Chris Pizzello
В центре сюжета окажется американский солдат, который находится в осажденном Риме. Он отправляется в опасное путешествие, чтобы найти неизвестного врага и спасти мир от угрозы.
Над созданием сценария Феррара работал во время пандемии. Он отметил, что это история о войне, шпионаже, а также судьбах простых солдат, провокаторов, дипломатов и негодяев из ЦРУ и КГБ.
Помимо Хоука к актерскому составу присоединились Кристина Кириак
и Фил Нилсон
. Съемки стартуют в Италии в конце ноября.
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