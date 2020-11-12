Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Естественный отбор
Кино-Театр.ру мобильное меню

Итальянская компания купила права на драму «Маша» с Аней Чиповской

12 ноября
2020 год

Новости кино >>
12 ноября 2020
Итальянская дистрибуционная компания TVCO приобрела международные права на показ российской драмы «Маша» с Аней Чиповской, которая известна международному зрителю по фильму «Хардкор» и сериалу «Хождение по мукам», приобретенному Netflix. Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

Итальянская компания купила права на драму «Маша» с Аней Чиповской
фото: К/ф "Маша"

Мировая премьера «Маши» состоялась на днях в рамках American Film Market 2020 (AFM). Картина режиссера Анастасии Пальчиковой, отмеченная в этом году призом за лучший дебют на «Кинотавре», также вошла в Международную конкурсную программу молодёжных фильмов кинофестиваля Black Nights, который пройдёт в Таллинне во второй половине ноября.

«Ещё с момента нашей первой встречи с представителями 1-2-3 Production, состоявшейся в рамках Venice Production Bridge, мы были впечатлены как маркетинговым потенциалом, так и художественной выразительностью «Маши». И мы очень рады начать нашу работу по реализации прав на ленту с премьеры на AFM», — отметил гендиректор TVCO Винченцо Моска.

В центре сюжета оказывается 13-летняя девочка, которая растет между боксерским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, — ее друзья. В 90-е их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают ее. Она поет им джаз и мечтает стать певицей. Но однажды узнает, кто они на самом деле и что сделали с ее жизнью и семьей.

Итальянская компания купила права на драму «Маша» с Аней Чиповской
фото: К/ф "Маша"

TVCO – это итальянская компания, которая занимается кинопроизводством и реализацией международных прав на контент. Ее каталог включает авторские и дебютные фильмы, в том числе на социальную и религиозную тематику. Многие проекты TVCO были выпущены во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки, а также в США.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кинотавр-2020: Хороша Маша, да не наша. Анна Чиповская любит и поет.
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Анастасия ПальчиковаАнна Чиповская
фильмы
МашаХардкорХождение по мукам

анонс

Как снимали войну. Выпуск 18

Скорбим

Алина Власова
11 ноября ушла из жизни актриса Алина Власова.
Валерий Козинец
8 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Козинец.

День рождения >>

Ирина Бразговка
Евгения Ветлова
Валерий Гришко
Людмила Гурченко
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Павел Степанов
Анастасия Чепелюк
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Рейналду Джанеккини
Грейс Келли
Александра Мария Лара
Рада Митчелл
Крэйг Паркер
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Афиша кино >>

Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен