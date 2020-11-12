Итальянская компания купила права на драму «Маша» с Аней Чиповской

Итальянская дистрибуционная компания TVCO приобрела международные права на показ российской драмы «Маша» с Аней Чиповской, которая известна международному зрителю по фильму «Хардкор» и сериалу «Хождение по мукам», приобретенному Netflix. Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».
фото: К/ф "Маша"
Мировая премьера «Маши» состоялась на днях в рамках American Film Market 2020 (AFM). Картина режиссера Анастасии Пальчиковой, отмеченная в этом году призом за лучший дебют на «Кинотавре», также вошла в Международную конкурсную программу молодёжных фильмов кинофестиваля Black Nights, который пройдёт в Таллинне во второй половине ноября.
«Ещё с момента нашей первой встречи с представителями 1-2-3 Production, состоявшейся в рамках Venice Production Bridge, мы были впечатлены как маркетинговым потенциалом, так и художественной выразительностью «Маши». И мы очень рады начать нашу работу по реализации прав на ленту с премьеры на AFM», — отметил гендиректор TVCO Винченцо Моска.
В центре сюжета оказывается 13-летняя девочка, которая растет между боксерским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, — ее друзья. В 90-е их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают ее. Она поет им джаз и мечтает стать певицей. Но однажды узнает, кто они на самом деле и что сделали с ее жизнью и семьей.
фото: К/ф "Маша"
TVCO – это итальянская компания, которая занимается кинопроизводством и реализацией международных прав на контент. Ее каталог включает авторские и дебютные фильмы, в том числе на социальную и религиозную тематику. Многие проекты TVCO были выпущены во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки, а также в США.
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